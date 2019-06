Der aktuelle Trailer der „König der Löwen“-Neuauflage, die im Juli weltweit in die Kinos kommt, klärt die vielleicht größte Frage um das Filmprojekt: Wie klingt die von Beyoncé und Childish Gambino eingesungene Cover-Version von Elton Johns Oscar-prämierten 1994er-Hits „Can You Feel The Love Tonight“? Nun, theatralischer auf jeden Fall.

Hört Euch die ersten Sequenzen aus Beyoncés und Childish Gambinos tremolo-beladenen Darbietung hier an:

Wer sich jetzt denkt, Elton John könne die Neuinterpretation seines „Can You Feel Love Tonight“ eventuell überhaupt nicht zusagen, darf unbesorgt sein: Der Sänger, dessen Biopic „Rocketman“ derzeit in den Kinos zu sehen ist, war von Beginn an in der Produktion des Covers involviert.

Neben dem Singen des Lead-Soundtracks übernehmen Beyoncé und Donald Glover – wie Childish Gambino bürgerlich heißt und als Schauspieler und Synchronsprecher auftritt – auch die Synchronisation der beiden Hauptcharaktere, Nala und Simba.

„König der Löwen“ kommt am 17. Juli in die deutschen Kinos – und damit bereits zwei Tage vor US-Start. Wer den Film im Original sehen möchte, kann sich neben Beyoncé und Donald Glover auf weitere prominente Synchronstimmen freuen. Unter anderem dabei: Seth Rogen, John Oliver und Darth-Vader-Stimme James Earl Jones.