Hört Euch mal an, wie Wolf Alice „Santa Baby” covern

Bald ist es wieder so weit. Die digital verstaubten Weihnachts-Playlists werden aus den dunklen Tiefen des Internets gekramt. Seit Jahren dümpeln dort die gleichen „Klassiker” herum, die einen aufs Neue in Weihnachtsstimmung transportieren sollen. Denen, die ihrer Playlist etwas Gutes tun wollen, sei das Cover von „Santa Baby” von Wolf Alice wärmstens ans Herz zu legen. Wie schön wäre es nämlich, wenn wir anstatt „Last Christmas” einfach dieser Version von „Santa Baby” an langen und kalten Tagen lauschten?

Die Band aus London veröffentlichte das Cover am vergangenen Mittwoch. Es entstand für eine Spotify-Session und wurde in den Strongroom Studios in Ost-London aufgenommen. Wolf Alice veröffentlichtne im September ihr zweites Album VISIONS OF A LIFE. Ein vielseitiges Werk, dessen Songs oft zwischen Alternative Rock und synthetischen Klangflächen pendeln.