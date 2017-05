Derzeit ist PJ Harvey in Nordamerika unterwegs. Zum Start der Tour hat sie zwei neue Songs veröffentlicht, die wir aber natürlich auch hierzulande hören können. Die Tracks kommen in Form einer 7-Inch-Vinyl daher.

Auf Seite A ist der Song „A Dog Called Money“, auf Seite B „I’ll Be Waiting“ zu hören. „A Dog Called Money“ feierte seine Premiere in der Sendung von Lauren Laverne beim BBC Radio 6. Hört hier in die neuen Titel rein:

So sieht das Cover der Single aus: