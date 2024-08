Nick Cave: 7 seiner außergewöhnlichsten Live-Momente

Nick Cave auf der Bühne = eine Messe miterleben. Hier zum Nachschauen in Video-Form.

Nick Cave muss man live erleben. Das gibt seinen Songs noch einmal eine weitere Ebene. Zudem ist der Australier für seine Shows mit großen Gesten und Performances ohne Rückhalt bekannt. Wir haben einige seiner wichtigen Live-Momente in YouTube-Clip-Form für euch zusammengebracht – nicht zuletzt als Vorfreude auf die anstehenden Gigs mit The Bad Seeds zum neuen Album WILD GOD. Here we go …

1. „Papa Won’t Leave You, Henry“ (um 1997 herum)

Diese Aufnahme soll während einer italienischen TV-Show entstanden sein. Auf Platte ist der 1992er Song eine Rocknummer mit Band – hier trägt Cave das Stück ganz alleine und lässt es so zu einem völlig anderem Werk werden.

2. „Into My Arms“ (2019)

Der Song, den er als Form der Katharsis schrieb, ist auch live einer, der selbst in einer reduzierten Form wie hier (in der NYC Town Hall) emotional maximal aufreibt.

3. „Henry Lee“ (1996)

Nicht nur auf Platte zum Umfallen gut: PJ Harvey, die zusammen mit Nick Cave „Henry Lee“ im White Room singt. Fans würden den beiden für diese Performance laut YouTube-Kommentarspalte am liebsten den „Chemistry-Nobelprize“ verleihen.

4. „Jubilee Street“ (2019)

Live ein Fan-Liebling, einfach weil hier auch The Bad Seed so richtig aufdrehen können und sich Cave einmal mehr nicht nur in den Song reinhängt, sondern auch die Nähe des Publikums sucht. Messe eben.

5. „The Mercy Seat“ (2003)

Es ist einer der Tracks, den er am allerliebsten vor Publikum auf die Bühne bringt. Deshalb darf er hier natürlich nicht fehlen. Immerhin ist „The Mercy Seat“ auch einer der meistgespielten Live-Songs überhaupt. Hier minimalistisch dargeboten bei David Letterman.

6. „The Weeping Song“ (1990)

https://www.youtube.com/watch?v=thHx7cdoaAc

Blixa Bargeld und Nick Cave knüppeln sich bei diesem UK-TV-Auftritt so herrlich durch den Song – voller Attitüde und Pathos. Muss man sich schon mal gönnen.

7. Bonus für Cave zum Nachholen: „Where The Wild Roses Grow“ (1995)

Kylie Minogue und Nick Cave zusammen auf der Bühne – was für ein Event! Allerdings war Cave bei dieser „Top Of The Pops“-Performance wohl nicht so ganz in „Showroom“-Kondition, wie er es im „The Louis Theroux Podcast“ erzählte. Da er in seiner heftigen Drogen- und ständigen High-Phase war, bekam er wohl von diesem Auftritt nicht so viel mit. Umso wichtiger für ihn, diesen Live-Moment nun einmal nachzuholen.

Mehr über Nick Cave, was in seiner Welt der Unterschied zwischen Glück und Freude ist und warum er so gerne in alte Kirchen geht, lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Musikexpress. Ausgabe 09/24 mit dem kompletten Interview und einer exklusiven Vinyl-Single von Nick Cave & The Bad Seeds ist seit Freitag, den 16.8., im Handel erhältlich. Hier Heft und Vinyl bestellen.