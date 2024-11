Courtney Love ist schwer genervt von PJ Harvey

Gerne hätte Courtney Love für ein neues Hole-Album mit PJ Harvey zusammengearbeitet. Aber auf ihre Anfrage gab es keine Antwort.

Seit einiger Zeit arbeitet Courtney Love an einem neuen Album ihrer Band Hole. Eine erste Ankündigung gab es bereits im vergangenen Jahr. Der Nachfolger von NOBODY’S DAUGHTER aus dem Jahr 2010 (!) ist aber immer noch nicht fertig.

Für die neuen Songs fragte die Sängerin auch einige Freunde an, ob sie ihr beim Schreiben der neuen Stücke aushelfen wollen. Neben Kendrick Lamar („Man, ich liebe diesen Typen“) und Michael Stipe („Ich fange schon an zu weinen, wenn ich seine Stimme nur höre“) war auch PJ Harvey darunter.

Auf die Sängerin ist Love allerdings überhaupt nicht gut zu sprechen, wie sie dem „Standard“ anvertraute. Denn ihre Anfrage ging ins Leere. „Ich wollte nur eines ihrer großen, ikonischen Stones-Gitarrenriffs“, so die Witwe von Kurt Cobain. „Wir haben eigentlich eine gute Beziehung; ich habe sie über Jahrzehnte hinweg unterstützt, aber sie hat sich entschieden, mir nicht zu antworten. Also habe ich ihr geschrieben, wie verdammt unhöflich das ist.“

Courtney Love will PJ Harvey für den Rock zurückgewinnen

Wie Love klarstellte, gab es von PJ Harveys Management den Versuch, die Wogen zu glätten. Doch die 60-Jährige ist immer noch genervt – und das ganz grundsätzlich: „Sie hat seit 100 Jahren keine Rockmusik mehr gespielt! Ihre ersten fünf Alben sind großartig, danach ist sie in die Kunstwelt abgeglitten.“

Immerhin ließ sich Courtney Love durch diesen Korb nicht entmutigen. Sie fragte auch Will Sergeant von Echo And The Bunnymen, mit ihr zu arbeiten, und „fiel fast in Ohnmacht“, als er zusagte. Sie nannte ihn „meinen Lieblingsgitarristen auf der Welt“. Love: „Wenn man Jimmy Page, Jonny Greenwood und Will Sergeant in eine Reihe stellen würde, würde ich mich jedes Mal für Sergeant entscheiden. (…) Er ist auf diesem Album und macht die Songs so viel besser.“

Weitere Musikerinnen und Musiker auf Courtney Loves Liste für zukünftige Kooperationen sind übrigens Lana Del Rey, Doja Cat, Stormzy, Dr. Dre, Snoop Dogg und Ice Cube.