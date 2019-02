Hört ‚VIEL SPASS IN DER ZUKUNFT‘, das neue Album von Der Bürgermeister der Nacht, bereits jetzt im Stream

2015 ist schon eine Weile her. Damals hieß der US-Präsident noch nicht Donald Trump und die AfD saß noch nicht im Bundestag. Seitdem ist einiges im öffentlichen Diskurs geschehen, was auch den Bürgermeister der Nacht beeinflusst haben dürfte. Die Hamburger Band, die zu gleichen Stücken von der in der Hansestadt ansässigen Schule, britischem Post-Punk und Pop-Melodik beeinflusst ist, veröffentlichte 2015 ihr Debüt IN CHAMPAGNERLAUNE. Gut vier Jahre haben sie auf den Nachfolger des Albums, das ME-Autor Frank Sawatzki einen „Strom der Assoziationen“ nannte, warten lassen. Nun steht sein Erscheinen kurz bevor – und das Schöne ist: Ihr könnt die Platte namens VIEL SPASS IN DER ZUKUNFT bereits jetzt und vorab bei uns im Stream hören.

Hört VIEL SPASS IN DER ZUKUNFT von Der Bürgermeister der Nacht hier im Stream:

Offizielles Veröffentlichungsdatum von VIEL SPASS IN DER ZUKUNFT ist übrigens der 1. März. Einen Monat später geht es für die Band mit dem neuen Material auf Tour. Die bisher bestätigten Termine findet ihr hier im Überblick:

Der Bürgermeister der Nacht auf Tour 2019:

Kooperation

06.04. Dresden / Scheune

09.04. Unna / Tortuga

10.04. Berlin / ACUD

11.04. Leipzig / Noch besser Leben

13.04. Lüneburg / Anna & Arthur *mit Knarf Rellöm und DJ Patex

* weitere Termine in Arbeit

Das Video zur dem Album titelgebenden Vorabsingle, „Viel Spaß in der Zukunft“, könnt Ihr Euch hier ansehen: