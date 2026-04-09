Nach der Tour kam die Identitätskrise: Holly Humberstone im Interview

Nach monatelangem Touren kam die Sinnfrage: Humberstone erzählt, wie alte Grimm-Märchen & Ballettschuhe ihr neues Album formten.

Dass Holly Humberstone heute als Musikerin auf Bühnen auf der ganzen Welt steht, fühlt sich für die 26-Jährige noch immer ein bisschen unwirklich an. Schon früh wusste sie, dass Musik das Einzige war, was sie wirklich machen wollte – doch der Weg dorthin war alles andere als klar. Nach der Schule begann sie, ihre Songs auf dem MacBook ihres Vaters mit GarageBand aufzunehmen und online zu teilen. Über Plattformen wie SoundCloud und das Förderprogramm BBC Introducing fanden ihre Songs langsam ihr Publikum. Während des Lockdowns veröffentlichte sie schließlich ihre ersten Tracks und traf damit offenbar einen Nerv: Viele Menschen suchten nach Verbindung und fanden sie in ihrer ehrlichen, emotionalen Musik. Plötzlich wurde aus einem Traum Realität.

Für ihr neues Album blickte die britische Songwriterin zurück: auf Kindheitserinnerungen, alte Gegenstände aus ihrem Elternhaus und auf die Frauen, die sie geprägt haben. Im Gespräch erzählt die Indie-Sängerin, warum Liebe für sie immer auch schmerzhaft ist, weshalb Songwriting oft im Chaos entsteht – und was sie von der Arbeit mit großen Künstlerinnen wie Taylor Swift gelernt hat. Ihr Sophomore-Album CRUEL WORLD erscheint am 10. April 2026.

ME: Wie hat der kreative Prozess zu CRUEL WORLD gestartet?

Holly Humberstone: Als ich im September 2024 von Touren zurückkam, hatte ich plötzlich eine kleine Identitätskrise und dachte: Wer bin ich als Person? Ich wusste ziemlich genau, wer ich als Künstlerin bin, aber als Mensch habe ich mich sehr verändert, seitdem ich viele meiner ersten Songs geschrieben habe. Plötzlich sollte ich ein neues Album schreiben und wusste nicht, wer ich außerhalb dieser Rolle bin. Die Musikindustrie ist sehr überwältigend, überstimulierend und extrem schnelllebig. Man denkt ständig darüber nach, was als Nächstes kommt, wo der nächste Auftritt ist oder wann man wieder die Koffer packen muss. Seit dem Lockdown, seit meine Karriere begonnen hat, hatte ich das Gefühl, nie wirklich die Chance gehabt zu haben, einmal richtig nachzudenken.

Was hat dir dabei geholfen, zu dir selbst zurückzufinden?

Beim Auszug aus meinem Elternhaus musste ich circa 23 Jahre an angesammelten Dingen aussortieren. Dabei habe ich Vieles über mich selbst wiederentdeckt, zu dem ich den Kontakt verloren hatte. Alte Gegenstände, die mir früher unglaublich viel bedeutet haben – meine alten Ballettschuhe zum Beispiel oder alte Schmuckstücke, eine Schmuckschatulle, die ich als Kind geliebt habe, mit einer kleinen Ballerina, die sich dreht. Oder ein altes Buch mit Grimm-Märchen, das ich sehr geschätzt habe. Auch alte Geschichten, CDs und Filme, die damals meine Identität geprägt haben. Außerdem habe ich während der Entstehung des Albums gelernt, dass Liebe im Kern eine sehr schmerzhafte Emotion ist. Für mich ist sie ähnlich wie Nostalgie. Beide Gefühle sind unglaublich stark. Das Besondere daran ist, dass sie gleichzeitig eine sehr schöne, euphorische Seite haben und eine sehr traurige, schmerzhafte. Man kann diese beiden Seiten nicht voneinander trennen, sie existieren im selben Raum. Diese Gegensätze und Referenzen finden sich in meinen Lyrics und auch in der Musik wieder.

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Viele deiner Songs handeln von anderen Personen. Hast du manchmal Angst davor, zu viel von dir selbst in deiner Musik preiszugeben?

Als eine von vier Schwestern war ich in unserer Familienkonstellation definitiv nicht diejenige, die den Ton angab. Meine Rolle war es eher, zu beobachten, zuzuhören und empathisch zu sein. Deshalb bin ich von Natur aus ziemlich gut darin, die Emotionen anderer Menschen zu lesen und zu verstehen. Daher fällt es mir oft leichter, über die Erfahrungen anderer zu schreiben als über meine eigenen. Gleichzeitig hat es etwas sehr Befriedigendes, einen Song darüber zu schreiben, wie ich mich selbst fühle. Ich bin mit „Scarlett“, „Lauren“ und „Lucy“ auf so vielen Ebenen verbunden, weil ich über sehr universelle Gefühle schreibe, selbst wenn ich sie gerade nicht direkt erlebe. Songs zu veröffentlichen, die so persönlich sind, dass sie fast ein bisschen peinlich wirken, ist natürlich immer etwas beängstigender.

Das neue Album klingt sehr feminin. Wie sehr beeinflussen dich die Frauen in deinem Umfeld und das Frau-Sein allgemein?

Frauen definieren mich sehr stark. Ich bin unglaublich dankbar, so viele inspirierende Frauen um mich herum zu haben. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich sehr traurig und würde mich nicht stark genug fühlen, diesen Beruf auszuüben. Ich habe früher nie wirklich darüber geschrieben, wie es ist, eine Frau zu sein und Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wir haben unglaublich viele Stärken und auch viele versteckte Superkräfte, die ich auf dem Album feiern wollte – in einer Welt, die uns oft klein und schwach fühlen lässt. Eigenschaften wie Empathie, die Fähigkeit, Menschen zu lesen und zu verstehen, sich mit ihnen zu identifizieren, freundlich zu sein und eher an das Kollektiv zu denken als nur an sich selbst werden oft als „weiblich“ bezeichnet und abgetan. Mir war es ein Anliegen, andere und auch mich selbst daran zu erinnern, dass wir stark und unsere Fähigkeiten großartig sind.

Deine Lyrics sind sehr bildhaft und präzise. Fällt dir Songwriting leicht?

Die meisten Ideen für Lyrics, die ich habe, sind ziemlich schlecht – und das ist völlig okay. Man muss die schlechten Einfälle aus dem System bekommen. Nur so stolpert man über etwas, das wirklich funktioniert und mit dem sich andere Menschen identifizieren können. Songwriting ist Chaos. Es gibt keine echte Formel. Man muss einfach ins Studio gehen, emotional offen sein und schauen, was an diesem Tag geschrieben werden möchte – und dabei mutig sein. Ich kann meine Kreativität nicht einfach einschalten, sie ist kein Wasserhahn, sondern ein Prozess. Deshalb ist es wichtig, mit Menschen zu arbeiten, denen ich vertraue – die verstehen, dass nicht jeden Tag ein Song entsteht, und die bereit sind, mit mir zu warten, bis sich Inspiration einstellt.

Du hast in der Vergangenheit für zahlreiche Künstler:innen die Shows eröffnet – darunter auch Taylor Swift. Wie hat dich das geprägt?

Von Künstler:innen wie Taylor Swift, die ich schon so lange bewundere, wahrgenommen zu werden, fühlt sich unglaublich an. Es gibt mir das Gefühl, als Künstlerin ernstgenommen zu werden, und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dranbleiben sollte. Eine Beobachtung, die mir bei all diesen Künstler:innen besonders aufgefallen ist: Sie alle haben etwas sehr Eigenes und Besonderes. Wenn man herausfindet, was das bei einem selbst ist, sollte man sich darauf konzentrieren und diesen Aspekt noch stärker betonen. Außerdem haben sie mir beigebracht, dass Authentizität der Schlüssel zum Erfolg ist. Man sollte einfach man selbst sein, denn andere Menschen existieren bereits. Wenn man wirklich zu sich selbst steht, können andere Menschen sich mit einem verbinden, weil man einfach menschlich ist.

Was hat dir dieser Albumprozess über dich selbst beigebracht?

Wenn man mitten im Prozess steckt, ist es oft schwer, Abstand zu gewinnen und Dinge für das zu sehen, was sie sind. Wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich verstanden, dass ich Selbstbestimmung besitze – als Frau, als erwachsene Person und als Künstlerin. Ich habe gelernt, mir selbst zu vertrauen und die Musik zu machen, die ich machen möchte. Am Ende verstehe ich mich selbst und mein eigenes Projekt besser als irgendjemand sonst. In den letzten anderthalb Jahren des Albumprozesses habe ich das Gefühl bekommen, erwachsen geworden zu sein, und erkannt, dass ich fähig und gut in dem bin, was ich mache. Das Wichtigste, das ich gelernt habe, ist, freundlicher zu mir selbst zu sein. Es geht nicht um Leben und Tod. Am Ende des Tages ist es einfach nur Musik.