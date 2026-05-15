Symba Hörbuch „Morgen wird es besser“ kommt im Herbst

Symba kündigt sein Hörbuch „Morgen wird es besser“ an: drei Jugendliche, ein Sommer in Berlin, autobiografische Einflüsse. Alle Infos zum Projekt.

Der Rapper Symba veröffentlichte am 7. Mai seine EP „Briefe aus Berlin“ – seine erste größere Veröffentlichung seit dem Album „Liebe & Hass“, das 2024 erschien.

Nun kündigte er an, auch abseits der Musik aktiv zu werden: Ein Hörbuch ist geplant, das er selbst geschrieben und eingesprochen hat.

Aufwachsen in der Stadt

Das Hörbuch soll „Morgen wird es besser“ heißen und handelt von drei Jugendlichen. Die Jungen kommen aus unterschiedlichen kulturellen Kreisen und sozialen Milieus, wie Symba im Podcast mit Aria Nejati erklärte: Ein Junge ist Türke, der andere deutsch-niederländisch, und einer hat einen schwarzen Vater. Das Hörbuch begleitet die Charaktere über einen Sommer lang.

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Symba sagt über die Storyline: „Auf der einen Seite ist es halt fiktional, also ich habe mir viele Sachen auch einfach ausgedacht. Aber sie basieren trotzdem auf Dingen, von denen ich auf jeden Fall weiß, die sind mir oder Leuten um mich rum in Berlin passiert.“

Die Geschichte behandelt den eigenen Weg und den Sinn des Lebens – besonders im jungen Alter in der Großstadt. Zudem ist das Buch kritisch angelegt: Symba thematisiert Ungerechtigkeit und das Schulsystem in Deutschland.

Hörbuch statt Buch

Dass das Werk als Hörbuch und nicht als Buch erscheint, begründet Symba damit, dass er sich freut, wenn Leute ihn reden hören. Eigentlich hätte das Hörbuch bereits erscheinen sollen – nun ist es für den Herbst geplant. Einen genauen Termin nannte der Rapper im Interview noch nicht.

Auf Instagram reagieren die Fans durchweg positiv. „Freu mich Bro“ und „Bin gespannt“ stehen unter dem Beitrag. Auf seinem eigenen Instagram-Kanal hat Symba das Projekt noch nicht angekündigt – dort befindet er sich aktuell noch in der Promophase zur neuen EP. Die Fans warten gespannt auf weitere Neuigkeiten.