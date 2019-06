Hurricane Festival 2019: Die Fotos vom Samstag – mit Idles, Bloc Party, Mumford & Sons und Co.

Me First & The Gimmie Gimmies beim Hurricane Festival 2019

Me First & The Gimmie Gimmies beim Hurricane Festival 2019

Es ist so weit: Am 21. Juni 2019 startete das Festivalwochenende in Scheeßel in die nächste Runde. Über 80 musikalische Acts wurden dieses Jahr für das Hurricane Festival bestätigt, darunter Rockgrößen wie die Foo Fighters, The Cure, Die Toten Hosen, Mumford & Sons und Tame Impala.

Falls Ihr zu denjenigen gehört, die dieses Jahr aus welchem Grund auch immer leider zu Hause bleiben müssen, haben wir gute Nachrichten für Euch: Viele der Hurricane-Konzerte können auf NDR und Arte online im Stream verfolgt werden.

Für die, bei denen der Stream ruckelt oder überhaupt nicht funktionieren will: Keine Sorge, wir sind für Euch da und versorgen Euch mit massig Fotos vom Festival.

Seht oben unsere Bildauswahl vom Hurricane-Samstag, mit Fotos von 257ers, Abramowicz, Die Orsons, Flogging Molly, Frank Turner & The Sleeping Souls, Idles, Schmutzki, Zebrahead, The Toten Crackhuren Im Kofferraum, Fünf Sterne Deluxe, Enno Bunger, Johnny Marr, Bloc Party, La Dispute, The Wombats, AnnenMayKantereit, Me First & The Gimmie Gimmies, Steve Aoki, Macklemore und Mumford & Sons.