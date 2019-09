Week-End Fest 2019: Zwei Tage Avantgarde und Experimentierfreudigkeit in Köln-Mühlheim

Das wird Dich auch interessieren





Das Week-End Fest geht 2019 in eine neue Runde. Am 18. und 19. Oktober werden so diverse wie experimentierfreudige Acts wie das Sun Ra Arkestra, Lafawndah und der Komponist Arthur Verocai samt Orchester in der Stadthalle Köln-Mühlheims auftreten – präsentiert vom Musikexpress.

Tickets für die bereits neunte Ausgabe des Indoor-Festivals in der Rheinmetropole gibt es ab sofort online: Ein-Tages-Tickets kosten 33 Euro, für ein Kombiticket für beide Veranstaltungstage zahlt Ihr 59 Euro.

Wer sich noch unsicher ist, dem sei Lafawndahs Album ANCESTOR BOY ans Herz gelegt, das ME-Autorin Laura Aha als „rituelle Clubmusik“ bezeichnete und mit 5 Sternen bedachte. Lest ihre Albumrezension hier: