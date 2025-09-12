An Deck mit Moonbootica: Ibizafeel mitten in Hamburg

Elbphilharmonie, untergehende Sonne und hämmernde Bässe – ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Gestern Abend wurde die MS KOI zum schwimmenden Club, mit Moonbootica an Deck. Vor der beeindruckenden Kulisse des Hamburger Hafens legte das DJ-Duo ein energiegeladenes Set hin: das „Most Hamburg Set ever.“ Die 500 exklusiven Gäste tanzten bis spät in die Nacht, begleitet vom Panorama der wohl schönsten Stadt der Welt.

Auftritt im Rahmen von NEX STAGE by glo

„Beim Auflegen geht es darum, den Raum zu lesen, den Vibe zu spüren und mit dem Publikum auf eine Reise zu gehen“, erklären die beiden DJs kurz vorher im Interview. Die MS KOI, mit drei Decks und reichlich Platz, war das ideale Transportmittel für die schwimmende Afterhour.

Ein kurzer Regenschauer vor dem Einlass, dann blieb es trocken. Gegen 18 Uhr begann das Boarding an der Fischauktionshalle. Knapp eineinhalb Stunden später übernahmen KoweSix und Tobitob aka Moonbootica das musikalische Steuer.

Mit einer treibenden Mischung aus Klassikern und frischen Produktionen brachten sie das Deck zum Beben. „Nur neues, mittelmäßiges Zeug zu spielen, bringt nichts, wenn es nicht gut ist“, so Tobitob, ein Teil von Moonbootica. „Heute Abend haben wir zehn brandneue und 2000 alte Tracks dabei.“

Moonbootica: „Wir machen keine Emo-Musik“

Entscheidend sei vor allem ein Gefühl: „Wir machen keine Emo-Musik. Schmerz und Wut haben bei uns eher keinen Platz. Wir sind zuständig für Euphorie.“ Neben mitreißendem Sound gab es Drinks und Pizza, ein Gesamtpaket, das den Abend zum Early-Herbst-Highlight im Norden machte. Die Route hätte hanseatischer kaum sein können: von der HafenCity bis nach Övelgönne.

Vielen wird der Moment, als das Schiff in der untergehenden Sonne an der Elbphilharmonie vorbeifuhr und der bassige Beat hämmerte, noch lange in Erinnerung bleiben. Für einen Augenblick fühlte es sich an, als wäre der Sommer nie zu Ende gegangen. Ibizafeel mitten in Hamburg. Und in der Luft pure Euphorie.

Gegen 22:45 Uhr legte die MS KOI wieder am Hafen an. Doch ans Aufhören dachte kaum jemand. Einige Gäste feierten einfach weiter.