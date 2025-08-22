„Most Hamburg Set Ever“: Gewinnt Tickets für Moonbootica

Im Plattenschrank von Carl Cox: Die Lieblingsalben des Techno-DJs

Seit Ende 1999 sind KoweSix und Tobitob als Moonbootica am Start und liefern DJ-Sets überall auf der Welt ab. Grund genug für die beiden Hamburger, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Nun haben sie eine vor sich, die direkt im Superlativ daherkommt. Das Duo wird nämlich das ikonischste Konzert Hamburgs überhaupt aufziehen – und zwar am 11. September. Ihr könnt hier Tickets für den besonderen Gig gewinnen.

Fischmarkt, Bunker oder Kiez: Die Location bleibt noch ein Geheimnis

Wo genau und mit welchem Setup konkret Moonbootica auftreten werden, das bleibt noch eine Überraschung. Erst wenige Tage vor der Veranstaltung, die im Rahmen von NEX STAGE by glo möglich gemacht wird, soll das Geheimnis um die Location für das „Most Hamburg Set Ever“ bekannt gegeben werden. Denn erst muss die glo-Community entscheiden, wo sie die beiden DJ-Profis live erleben möchte.

Sobald die Infos zur Show offiziell sind, steht einem einzigartigen Live-Event von Moonbootica am Donnerstag, den 11. September um 18 Uhr in der Hansestadt nichts mehr im Weg.

Karten gibt es jedoch nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Hier die Details zur Verlosung.

Wie ihr jetzt an Gästeliste kommt

Wir vergeben 2×2 Tickets für das „Most Hamburg Set Ever“ von Moonbootica. Dafür müsst ihr uns nur eine Mail an Verlosung@musikexpress.de mit eurem gesamten Namen und eurer Handynummer schicken. Betreff: Moonbootica. Einsendeschluss: 31. August. Viel Glück!