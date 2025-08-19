Moonbootica liefern im September das „Most Hamburg Set Ever“

Im Plattenschrank von Carl Cox: Die Lieblingsalben des Techno-DJs

The Power of Progress: ME-Talk mit Eskei83 und Moonbootica auf der OMR

Das Hamburger DJ-Duo stellt für seine Heimatstadt ein ganz besonderes Live-Erlebnis auf die Beine. Hier alle Infos zur Show.

Seit Ende 1999 sind KoweSix und Tobitob als Moonbootica am Start und liefern DJ-Sets überall auf der Welt ab. Grund genug für die beiden Hamburger, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Nun haben sie eine vor sich, die direkt im Superlativ daherkommt. Das Duo wird nämlich das ikonischste Konzert Hamburgs überhaupt aufziehen – und zwar am 11. September. Hier gibt es alle Informationen zum Special-Gig im Überblick.

Fischmarkt, Bunker oder Kiez: Die Location bleibt noch ein Geheimnis

Wo genau und mit welchem Setup konkret Moonbootica auftreten werden, das bleibt noch eine Überraschung. Erst wenige Tage vor der Veranstaltung, die im Rahmen von NEX STAGE by glo möglich gemacht wird, soll das Geheimnis um die Location für das „Most Hamburg Set Ever“ bekannt gegeben werden. Denn erst muss die glo-Community entscheiden, wo sie die beiden DJ-Profis live erleben möchte.

Sobald die Infos zur Show offiziell sind, steht einem einzigartigen Live-Event von Moonbootica am Donnerstag, den 11. September, um 18 Uhr in der Hansestadt nichts mehr im Weg.

Karten gibt es jedoch nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Lest hier mehr dazu auf dem Instagram-Account von Moonbootica:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Liebeserklärung in Livemusik-Form

In der Pressemitteilung zum Event heißt es zum besseren Verständnis: „Mit NEX STAGE by glo™ bekommen Artists eine Bühne, ihre Kreativität auf das nächste Level zu heben. Dieses Jahr wurden vier Künstler:innen eingeladen, sich nie dagewesenen Challenges zu stellen. Für Moonbootica bedeutet das: Alles auf Anfang – dorthin, wo vor 25 Jahren alles begann.“

Tobitob erklärt dazu via Pressemitteilung: „Wir sagen Hamburg so einmal richtig Danke und freuen uns, die Hansestadt mit unseren Fans zum Beben zu bringen!“