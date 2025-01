Ice-T rastet bei Polizeikontrolle aus: „Du verdammtes Arschloch!“

Während einer Führerscheinüberprüfung verliert der Rapper wegen einer Lappalie die Fassung.

Bei einer Verkehrskontrolle in New Jersey ist im Mai 2024 ein Vorfall zwischen Ice-T und einem Polizeibeamten eskaliert. Die Schimpftirade des Rappers kursiert jetzt als Video im Netz.

„Man muss das nicht so ernst nehmen“

In den kürzlich veröffentlichten Bodycam-Aufnahmen ist zu sehen, wie der „Original Gangster“-Interpret in einen hitzigen Streit mit einem Polizisten gerät. Der Beamte hatte ihn angehalten, da sein Fahrzeugkennzeichen abgelaufen war.

Der Clip zeigt Ice-T in seinem Wagen, der offenbar wenige Meter vor einer Kfz-Zulassungsstelle (DMV) gestoppt wurde. Der 66-Jährige übergibt dem Polizisten seine Fahrzeugpapiere, während er noch versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. „Gestern war ich bei der DMV und dort wurde mir gesagt, dass ihr System ausgefallen sei. Ich habe sieben Autos und versuche, sie alle wieder in Ordnung zu bringen. Man muss das nicht so ernst nehmen. Kann man, muss man aber nicht“, provozierte er.

Hier ansehen:

„Wenn ich nicht verhaftet werde, steige ich aus“

Der Polizist wiederum zeigte sich unnachgiebig. Er fragte, ob Ice-T einen Termin bei der Zulassungsstelle habe. Der Body-Count-Frontmann antwortete: „Ich brauche keinen, die kennen mich“. Als der Beamte dann mit der Abschleppung des Fahrzeugs drohte, eskalierte die Situation und Ice-T platzte der Kragen: „Wenn ich nicht verhaftet werde, steige ich aus. Gib mir meine Papiere, du verdammtes Arschloch.“

Nachdem er sich aus seinem Porsche bequemt hatte, richtete er seine Wut direkt in die Kamera des Beamten: „Film ruhig weiter. Ich bin nur einen halben Meter von der Zulassungsstelle entfernt. Du bist ein Arschloch!“

Zum Schluss stellte der Ordungshüter dem Musiker vier Bußgelder aus, darunter für den abgelaufenen Führerschein, die fehlende Zulassung sowie für unvollständige Fahrzeugdokumente und eine versäumte Inspektion. Die kürzlich veröffentlichten Aufnahmen kommentierte der „Judgement Day“-Darsteller in den sozialen Medien nur knapp: „Das ist ein Jahr alt… lol.“