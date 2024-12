Snoop Dogg & Dr. Dre sampeln Song von Lernbehinderten-Einrichtung

Für das Charity-Projekt ist die gewonnene Popularität ein absoluter Gamechanger.

Snoop Dogg und Dr. Dre haben in ihrem Stück „Outta Da Blue“ den Song „Watermelon Fantasy“ aus dem Jahr 2018 gesampelt. Das Original wurde von Musiker:innen mit Lernbehinderungen für die Londoner Wohltätigkeitsorganisation „Daylight Studio“ aufgenommen und produziert.

Wenn die „Watermelon Fantasy“ zur Realität wird

Snoop und Dres „Outta Da Blue“ hat in den Wochen nach seiner Veröffentlichung bereits große Aufmerksamkeit erregt. So wurde er unter anderem im Trailer für den Netflix-Film „Back in Action“ vorgestellt, der im Januar 2025 erscheinen soll. Außerdem tauchte er im Soundtrack des Football-Videospiels „Madden NFL 25“ auf. Erschienen war der Track auf ihrem gemeinsamen neuen Album MISSIONARY, das am 13. Dezember rauskam.

Die Künstler:innen Tina Bruins, Mandy Priddice und Cedrick Letshou Olembo hatten „Watermelon Fantasy“ 2018 in einer Projektarbeit eingesungen. Produziert hatte es Jack Daley, der Gründer von „Daylight Studio“, in Zusammenarbeit mit Musikproduzent Oliver Price.

Sängerin Bruins zeigte sich gegenüber „The Guardian“ über die Wahl des Samples der beiden Rap-Stars überrascht: „[…] Ich dachte zuerst, das wäre nur ein Hirngespinst“, sagte die 40-Jährige. „Es war ein schöner Schock, weil es zeigt, dass ich gute Musik mache“, fuhr sie fort. Bruins sei selbst ein großer Snoop-Dogg-Fan. „Ich bin stolz auf [Watermelon Fantasy], weil Snoop Dogg ihn verwendet hat.“ Die beiden Rapper äußerten sich bisher nicht zu der Zusammenarbeit.

Hier das Original anhören:

Ein unerwarteter Durchbruch

Die Erlöse aus der Zusammenarbeit sollen nun gleichmäßig zwischen Bruins und ihren Kollegen Priddice und Letshou Olembo aufgeteilt werden, während ein Teil der Produktionsanteile an die Wohltätigkeitsorganisation zurückfließen soll. Jack Daley, der das gemeinnützige Projekt ins Leben rief, sei begeistert von der Aufmerksamkeit für „Watermelon Fantasy“.

Gegenüber „The Guardian“ sagte er, dass dieser Erfolg „das größte Ereignis in meinem Leben“ sei und bezeichnete das Jahr 2024 als das „beste Jahr“ seiner Karriere. Diese Medienpräsenz könnte sich als „lebensverändernd“ für die Wohltätigkeitsorganisation erweisen, da die Einnahmen aus der Zusammenarbeit dazu beitragen würden, die Arbeit von „Daylight Studio“ weiter auszubauen.

Noch nicht ausgeträumt

Die Initiatoren Daley und Price hofften nun, dass dies nicht das letzte Projekt dieser Art bleibt. „Es wäre großartig, wenn auch Künstler wie Kendrick Lamar oder Drake etwas aus unserem Katalog sampeln würden“, zitierte „The Guardian“ den Musikproduzenten Oliver Price. Das Team von „Daylight Studio“ setze sich dafür ein, weiterhin Künstler:innen mit Lernbehinderungen eine Plattform zu bieten und die Wahrnehmung dieser oft übersehenen Gruppe zu verändern. „Es geht darum, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen mit Lernbehinderungen viel zu bieten haben“, fügte Price hinzu.