„If The Car Besides You Moves Ahead“: James Blake hat ein neues Video veröffentlicht

James Blake is back: Nachdem er bei den bisher letzten Live-Auftritten in den USA bereits das ein oder andere neue Material präsentiert hat, hat er nun während seiner letzten Sendung als BBC Radio1-Gast-DJ eine neue Single vorgestellt, zu der es nun auch ein Video gibt.

„If The Car Beside You Moves Ahead“ klingt genauso wie der Titel assoziieren lässt. Das eklektische Klangbild pitcht nach vorne, mal schneller, mal langsamer, der Sound verschmilzt scheinbar in die Unendlichkeit. Passend dazu gibt es ein ebenso futuristisches Video von Regisseur Alexander Brown, das ästhetisch irgendwo zwischen „Drive“ und „Tron“ liegt.

Bisher gab es noch kein Zeichen für ein neues Album. Die vorherige LP, THE COLOUR IN EVERYTHING, veröffentlichte James Blake in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Im Februar und März kommt der Sänger als Support von Kendrick Lamar für drei Konzerte nach Deutschland. Die sind allerdings so gut wie ausverkauft.

Kendrick Lamar und James Blake auf Tour

15.02. Frankfurt a. M. | Festhalle

22.02. Köln | Lanxess Arena

05.03. Berlin |Mercedes-Benz-Arena