Ihr könnt jetzt Neil Youngs verschollenes Album „HITCHHIKER“ hören

Neil Young hat die Veröffentlichung des bereits 1976 aufgenommenen Albums HITCHHIKER angekündigt. Das Werk erscheint nächste Woche bei Reprise, ihr könnt aber jetzt schon die komplette Platte bei NPR streamen. Den ersten Song „Pocahontas“ haben wir euch hier eingebettet:

HITCHHIKER ist eine Sammlung aus Akustiksongs, die Neil Young in den 1970er-Jahren an einem Tag in Malibu aufgenommen hat, aber auch von Songs, die auf späteren Alben wie COMES A TIME und RUST NEVER SLEEPS, erschienen sind. Die Lieder wurden von Youngs Langzeit-Produzenten David Briggs produziert, die Post-Produktion für die geplante Veröffentlichung übernahm John Hanlon.