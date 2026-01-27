Neil Young verschenkt sein Lebenswerk – und attackiert Amazon

62 Jahre Musikgeschichte als kostenloses Präsent: Neil Young boykottiert Amazon aus politischem Protest und verschenkt seine Diskografie an Grönland.

Bloß keine halben Sachen: Neil Young zieht seine komplette Diskografie von Amazon ab und stellt sie gleichzeitig for free für die Bevölkerung Grönlands zur Verfügung. Die Entscheidung ist Teil eines politischen Protests.

Kompletter Rückzug von Amazon Music

Bereits im Oktober hatte der kanadisch-amerikanische Musiker angekündigt, seine Werke von Amazon zu entfernen. In einem aktuellen Beitrag auf „Neil Young Archives“ bestätigte der Young nun die konsequente Umsetzung dieser Entscheidung. Seine Begründung richtet sich direkt gegen Amazon-Gründer Jeff Bezos und dessen politisches Engagement.

„Amazon gehört Jeff Bezos, einem milliardenschweren Unterstützer des Präsidenten“, heißt es in Neil Youngs Mitteilung an seine Fans als Kontextualisierung. Und das Vorgehen der US-Regierung und deren Einwanderungsbehörde ICE seien für ihn nicht hinnehmbar. Young ruft seine Hörer:innen weiterhin dazu auf, ebenfalls auf Amazon zu verzichten.

Alternative Bezugsquellen für Fans

Für Musikliebhaber:innen bietet Neil Young verschiedene Alternativen zum Bezug seiner Musik an. „Plattenläden führen all meine Vinyls und CDs, und die digitale Musikwelt bietet zahlreiche alternative Möglichkeiten, meine Musik zu kaufen“, schreibt er. Young will nämlich dabei bleiben, dass seine Musik bei Amazon nicht verfügbar sein werde, solange das Unternehmen Bezos gehört.

Der 80-Jährige räumt zudem ein, dass diese Haltung seinem Plattenlabel kurzfristig schade, hält die Botschaft jedoch für wichtig und eindeutig. Young empfiehlt den Kauf von Musik über lokale Geschäfte und unabhängige digitale Dienste, um individuelle Unternehmen statt Großkonzerne zu unterstützen.

Solidaritätsaktion für Grönland

Parallel zum Amazon-Boykott hat Neil Young eine spezielle Aktion für die Bevölkerung Grönlands gestartet. Als Reaktion auf politische Drohungen gegen das Land seitens Trump stellt er seinen kompletten Musikkatalog sowie ein umfangreiches Archiv mit Livekonzerten, Studio-Outtakes und Konzertfilmen kostenlos zur Verfügung.

„Ich hoffe, dass meine Musik und meine Musikfilme etwas von dem unbegründeten Stress und den Drohungen lindern können“, so Young an die Grönländer:innen. Das Angebot umfasst seine gesamte Arbeit der vergangenen 62 Jahre in höchster Audioqualität. Normalerweise kostet der Zugang zu den „Neil Young Archives“ zwischen 24,99 und 99,99 US-Dollar pro Jahr. Bewohner:innen Grönlands können sich nun gänzlich kostenfrei registrieren.