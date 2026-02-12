Nach Tour-Absage: Alanis Morissette springt für Neil Young ein

... und die Reaktionen fallen durchweg positiv aus.

Der kanadische Rock-Musiker Neil Young war eigentlich als Headliner des State-Fayre-Festivals 2026 vorgesehen. Kürzlich sagte der 80-Jährige allerdings sämtliche Tour-Termine für Europa im Sommer ab. Die Ankündigung veröffentlichte er auf seiner Website, als Grund schrieb er, es sei „nicht der richtige Zeitpunkt“. Ersatz für ihn auf dem State-Fayre wurde bereits gefunden und ein neuer Headliner bekannt gegeben. Kommt die Neuankündigung auch gut an?

Alanis Morissette anstelle von Neil Young

Das State-Fayre-Festival ist ein neues Festival, welches erstmals vom 26. bis zum 28. Juni 2026 im englischen Chelmsford stattfinden wird. Die Organisator:innen verkündeten nun, dass anstatt wie geplant Neil Young die Sängerin Alanis Morissette als Headliner in der Nacht des Samstags, dem 27. Juni, auf der Bühne stehen wird. Weitere Acts beim Festival sind unter anderem Kings of Leon, Skunk Anansie und The Lumineers.

Im letzten Jahr performte Neil Young noch mit seiner Band Chrome Hearts auf den Festivals Glastonbury 2025 und BST Hyde Park 2025. In Folge dessen kündigte der Rock-Künstler eine Tour für Sommer 2026 in Europa an, welche das State-Fayre inkludierte und nun abgesagt ist.

Neben dem Festival waren mehrere Outdoor-Shows verteilt über den ganzen Kontinent geplant, unter anderem am 19. Juni 2026 im Heaton Park in Manchester und am 29. Juni im Bellahouston Park im schottischen Glasgow. Das Ende der Tour war für den 5. Juli in der italienischen Stadt Udine vorgesehen.

Der Musiker bestätigte die Tourabsage selbst auf seiner Website „Neil Young Archives“: „Ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen und werde dieses Mal nicht durch Europa touren. Vielen Dank an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich liebe es, LIVE zu spielen und mit euch und Chrome Hearts zusammen zu sein. LOVE Neil, macht’s gut.“

Durchweg positive Reaktionen auf Ankündigung

Man könnte meinen, dass sich über Neil Youngs Ausscheiden aus dem Festival-Line-up große Enttäuschung unter den Fans breit gemacht haben muss. Als Alanis Morissette als neuer Headliner angekündigt wurde, kannte die Begeisterung allerdings keine Grenzen mehr.

Unter dem Instagram-Post, welcher die Neubesetzung publik machte, kommentierten zahlreiche Nutzer:innen und drückten ihre Freude über den Auftritt der 51-Jährigen aus.

So ließ eine Person nur verlauten: „Woooo Alanis yayyy“ Eine andere schrieb: „Ich persönlich würde sagen, das ist ein großes Upgrade.“

Außerdem war in der Kommentarspalte zu lesen: „Wir lieben das!“ Zahlreiche Leute kommentierten zudem mit Flammen- und Herz-Emojis. An der Aufregung und Vorfreude der Fans auf das Festival änderte die Absage von Neil Young also nichts.