Ikkimel & Friends in Berlin: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Setlist, Wetter

Ikkimel und Freunde geben am 6. September ein Konzert auf der IFA in Berlin. Hier alle Infos dazu.

Rapperin Ikkimel tritt bei der Berliner Tech-Messe IFA Auf. Dort geht es um Innovation, Technologie, Künstliche Intelligenz – also um alles Neue und Spannende, so wünscht es sich die Messe, das zukunftsgewandte Besucherinnen und Besucher interessiert. Die Messe mit Festivalcharakter bringt dafür auch Influencer:innen und Künstler:innen in den Sommergarten der Berliner Messe. Alle Informationen zu Ikkimels Auftritt am 6. September in Berlin gibt es hier.

Tickets für Ikkimel & Friends in Berlin: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert von Ikkimel auf der IFA in Berlin ist noch nicht ausverkauft. Tickets für die Veranstaltung sind unter anderem über Eventim erhältlich. Der Preis für einen regulären Stehplatz liegt bei 55 Euro.

Konzertbeginn

Das Konzert beginnt laut dem Veranstalter FKP Scorpio ab 15 Uhr. Auch der Einlass soll demnach um 15 Uhr möglich sein.

Setlist

Eine offizielle Setlist für Ikkimels Show bei der IFA in Berlin gibt es nicht. Es kann sich jedoch an vergangenen Shows der Rapperin orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ spielte sie bei ihren letzten Konzerten folgende Tracks:

Aszendent Bitch Jetzt erst recht Bikini grell Mütter Who’s that Amena Hat sie nicht gesagt Keta und Krawall Drei Fotzen mit nem Bombenarsch Bling Bling Deutschland Nachtschicht IDGAF Unisexklo Böser Junge Feierabend Herz zurück

Anreise

Da ein hohes Besucher:innenaufkommen erwartet wird, wird von einer Anreise mit dem Auto abgeraten. Aber mit dem Berliner Nahverkehr ist das Messegelände der IFA leicht zu erreichen. Here we go:

Mit der S-Bahn sind es nur wenige Stationen zur IFA: Die Linien S41, S42 und S46 halten an Messe Nord/ICC, S3 und S9 bringen Besucher nach Messe Süd oder Westkreuz.

Auch mit der Linie U2 gelangt man bequem zu den Stationen Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz. Beide liegen nur wenige Gehminuten von der IFA entfernt.

Die IFA ist auch per Bus erreichbar: Dafür steigt man aus an ZOB, Kaiserdamm, Westkreuz, Messe Nord/ICC oder Jafféstraße. Folgende Linien bringen Besucher:innen dorthin: X34, X49, M49, 104, 139, 218, 349.

Von dort ist es nicht weit zum Sommergarten: Aus allen Hallenübergängen der Messe ist der direkte Zugang zum Sommergarten möglich.

Wettervorhersage für Ikkimel & Friends in Berlin: So wird das Konzertwetter

Am Samstag, den 6. September, kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken und die Temperaturen erreichen 22 Grad. Am Abend ist es in Berlin locker bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Es bleibt trocken.