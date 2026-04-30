1. Mai in Berlin: Kostenlose Konzerte von BHZ, Ikkimel, Ebow & mehr

Im Görlitzer Park, am Oranienplatz, in Friedrichshain – überall gibt es Live-Programm am 1. Mai. Hier eine Übersicht.

Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, und in ganz Deutschland ist Feiertag. Vor allem in der Hauptstadt wird kräftig gefeiert: Viele Clubs bieten freien Eintritt, viele DJs laden auf Straßen und in Parks zum Tanzen und Feiern ein. Wie jedes Jahr liefern auch wieder einige Artists musikalisches Programm for free.

Hier bekommt ihr ein paar Tipps, zu welchen Konzerten ihr am 1. Mai in Berlin kostenlos gehen könnt.

BHZ: Gig in Schöneberg am 30. April

Das erste Konzert fängt tatsächlich schon einen Tag früher an: BHZ spielen am 30. April eine Geheimshow in Schöneberg. Die genaue Location ist noch nicht bekannt, nur die Uhrzeit – ab 19:30 Uhr soll es losgehen. Den Standort wird die Berliner Rapcrew im Laufe des Donnerstags noch posten.

Es ist nicht das erste kostenlose BHZ-Konzert. Die Crew gab Ende 2023 bereits ein einstündiges freies Konzert in der Malzfabrik – damals als Release-Party für ihr neues Album. Das Konzert am 30. April wird voraussichtlich in einem größeren Rahmen und Open Air stattfinden.

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„Free Görli“: Ganztägiges Line-up im Görlitzer Park

Am 1. Mai geht es dann richtig los. Unter dem Motto „Free Görli“ ist ein ganzes Line-up an Künstler:innen angekündigt. Im Görlitzer Park treten Sarah4K, PTK, Dahabflex, Skuff Barby, Drama Kuba und viele weitere Artists auf.

Auch ein Secret Act ist angekündigt. Zudem sind Speaker eingeladen, die gegen die Umzäunung und Schließung des Parks sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr und zieht sich über den gesamten Nachmittag.

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RapK: Solikonzert zum Tag der Arbeit

Auch die Kreuzberger Crew RapK hat wieder einen Live-Auftritt für den 1. Mai geplant. Die Gruppe gibt schon seit Jahren Solikonzerte zum Tag der Arbeit und hat dadurch auch Mainstream-Bekanntheit erlangt. Auch dieses Jahr wird die Tradition fortgeführt. Wo und wann genau, hält die Rapcrew noch geheim. Ihre Fans sollen jedoch auf ein großes Shirt achten, das die Jungs gemeinsam besprayt haben – darüber sollen die nötigen Informationen zugänglich werden.

Ebow und Kkuba 102 auf dem Oranienplatz

Am Oranienplatz ist auch einiges los. Artists wie Ebow, Ildikó, Amewu, Antifuchs, Kkuba102 von den 102 Boyz sowie Tapehead und Noni sorgen für Stimmung bevor die „Revolutionäre“-Demonstration dort um 18.00 Uhr startet. Die Musikshow vor Ort wird um 15.30 Uhr starten.

Ikkimel und Alli Neumann in Friedrichshain

Wer kein Rap-Fan ist, aber trotzdem einen Live-Auftritt am 1. Mai mitnehmen möchte, kann sich in Friedrichshain die Sängerin Alli Neumann anhören. Sie tritt als musikalischer Act bei der Veranstaltung der Linken auf. Um Punkt 18:10 Uhr soll sie auf der Bühne auf dem Mariannenplatz stehen.

Für 19.15 ist danach ein Secret Act angekündigt worden. Nun ist auch klar wer das sein wird. Ikkimel wird in Friedrichshain ordentlich für Stimmung sorgen. Zu ihren provokanten Texten auf Rap und Techno Beats wird auf jeden Fall gut getanzt.

Weitere Künstler:innen wie Ivo der Bandit, DJ Gysi und EUROBABES treten ebenfalls vor Ort auf. Natürlich wird auch an den Grund des Feiertags erinnert und es werden Ansprachen für Arbeiterrechte gehalten.

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Berlin am 1. Mai: Mehr als nur Konzerte

Am 1. Mai – und schon in den Tagen davor – ist in Berlin einiges los. Nicht nur bekannte Musiker:innen und DJs sind live unterwegs, auch viele kleine Künstler:innen sorgen mit Gigs auf den Straßen für Musik. In Clubs wie Else, Renate und Club Ost gibt es freien Eintritt.

Nicht zu vergessen: Der Tag war ursprünglich zum Demonstrieren gedacht. Wer feiern kann, kann auch bei Kundgebungen und Umzügen mitmachen – etwa bei der DGB-Kundgebung am Roten Rathaus oder der „Revolutionäre 1. Mai“-Demonstration am Oranienplatz.