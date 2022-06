„Im Fieber“: Jochen Distelmeyer besingt das Abenteuer der Romanze

Mit „Im Fieber“ hat Jochen Distelmeyer am Freitag (17. Juni) die dritte Single seines am 1. Juli erscheinenden Albums GEFÜHLTE WAHRHEITEN veröffentlicht. Durch das Stück schweben vom Sommer beschworene Liebesgeister – sowohl in musikalischen, als auch in textlichen Belangen: „Fieber in der Stadt und das Schicksal wie ein Schlüssel zur Seele“ singt der 55-Jährige zu einer beschwingten Melodie, die sich aus den feuchtwarmen Klängen von Italo Disco und Prefab Sprout speist.

Es lebe die Liaison mit all ihren Wirrungen

Im Grunde verhandelt Distelmeyer also eine gerade aufgekeimte Romanze, deren weiterer Verlauf noch nicht abzusehen ist – und damit einhergehend all jene Gefühle, die dieser Zustand mit sich bringt: Verwirrung, Sehnsucht, Begierde. So heißt es im Refrain: „Sag, was ist oder lass mich gehen / Weiß nicht, was wird, wenn wir uns wiedersehen / Fühl den Rausch und lieb dich, wie im Fieber“.

Für Regie, Kamera und Schnitt des Musikvideos zeigt sich Sven Sindt verantwortlich. Der einfache, wie schlüssige Plot: Jochen Distelmeyer spielt gemeinsam mit seiner aus Katja Seiffert, Liza Schmidt, Antonia Lutopia und Anna Brovdii bestehenden Band den neuen Song auf der Bühne einer funkelnden Disco. In den letzten Sekunden werden zwei Katzenjunge eingeblendet – es ist Juni, die honigsüße Zeit hat begonnen.