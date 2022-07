ME präsentiert: Hanse Song Festival 2022 mit Jochen Distelmeyer, Sophia Kennedy & Fortuna Ehrenfeld

Am 5. November feiert Stade die zehnte Ausgabe des Hanse Song Festivals – präsentiert vom Musikexpress. In Kirchen, Gerichtssälen, Museen und auf Kulturbühnen konzertieren insgesamt 23 Künstler*innen in der gesamten Altstadt. Dabei sind die Spaziergänge von einer Spielstätte zur nächsten der heimeligen Atmosphäre zuträglich: Die meisten der Fachwerkhäuser stammen aus dem 17. Jahrhundert.

Alle Wege führen nach Stade

Doch zurück zur Musik: Wie eh und je bewegt sich das Hanse Song Festival auch in diesem Jahr zwischen den Genres Indie-Pop und Singer-Songwriter; viele der angekündigten Musiker*innen texten auf deutsch. In diesem Jahr beehrt unter anderem Jochen Distelmeyer die niedersächsische Hansestadt – vor einer Woche (1. Juli) hat er mit GEFÜHLTE WAHRHEITEN die erste Platte mit eigenen Stücken seit über einem Jahrzehnt veröffentlicht. Auch die US-amerikanische Alternative-Sängerin Sophia Kennedy findet sich im Line-up. Sie hat es nicht weit: Von ihrem Wohnort Hamburg aus beträgt die Fahrtzeit mit der S-Bahn rund eine Stunde. Einen längeren Weg hat Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld vor sich, den es für ein Solo-Konzert von Köln nach Niedersachsen verschlägt. Aus Essen zieht es The Düsseldorf Düsterboys in den hohen Norden; die Alpenrepublik ist mit dem Nino aus Wien in Stade vertreten.

Hanse Song Festival 2022 – das komplette Line-up:

Maeckes & Die Gitarre

Sophia Kennedy

Jochen Distelmeyer

Fritzi Ernst

The Düsseldorf Düsterboys

Fortuna Ehrenfeld (solo)

Il Civetto

Katharina Franck

Tom Liwa

Die Zimmermänner

Der Nino aus Wien

Lisa Bassenge

Herr D.K.

Mulay

Tom Gatza

Marcel Gein

Lisa Who

Michael Girke (Jetzt!)

Gary Olson

Finn Reinsdorf

Resi Reiner

Bayuk

Anais