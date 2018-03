Im Stream: Moby hat sein neues Album „Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt“ veröffentlicht

Was für ein hübscher Titel: „EVERYTHING WAS BEAUTIFUL, AND NOTHING HURT“ heißt das neue Album von Moby. Am Freitag ist es erschienen, bereits zum Kauf und im Stream verfügbar. Zwölf Tracks umfasst die neue Platte, eine genaue Rezension dazu erfolgt in den kommenden Tagen. Bemerkenswert sind allerdings schon vor dem ersten Hören die bedeutungsschwangeren Namen der Lieder:

Mere Anarchy The Waste of Suns Like a Motherless Child The Last of Goodbyes The Ceremony of Innocence The Tired and the Hurt Welcome to Hard Times The Sorrow Tree Falling Rain and Light The Middle Is Gone This Wild Darkness A Dark Cloud Is Coming

Die erste Auskopplung „This Wild Darkness“ könnt Ihr Euch hier mit Musikvideo anschauen, darunter gibt es das komplette Album im Stream bei Spotify:

Falls Ihr übrigens wissen möchtet, zu welchem Sound Moby in seinem New Yorker Teehaus Yoga macht, hier entlang: