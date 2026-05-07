Bill Kaulitz über AfD-Klage: „Dann bekommt ihr Post von mir“

Nach queerfeindlichen Angriffen auf X handelte Kaulitz – und bekam vom Landgericht Hamburg recht.

Bill Kaulitz hat sich in seinem Podcast deutlich gegen die AfD positioniert – und dabei offengelegt, dass er juristisch gegen einen AfD-Politiker vorgegangen ist. In der aktuellen Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ haben Bill und sein Bruder Tom Kaulitz geschildert.

Demnach erhielt ein Berliner AfDler anwaltliche Post, nachdem er sich in sozialen Netzwerken abfällig und persönlich über Kaulitz geäußert hatte. Bill kommentierte die Angelegenheit in der Episode mit seinem Zwillingsbruder mit den Worten: „Wenn ihr so was postet, dann bekommt ihr öfters Post von mir.“

Gericht untersagt diffamierende Aussagen

Auslöser waren mehrere Beiträge auf X, in denen der Politiker zunächst eine Haarpflegekampagne des Tokio-Hotel-Sängers verspottete und anschließend persönliche Angriffe gegen dessen sexuelle Orientierung richtete. Kaulitz reagierte darauf mit juristischen Schritten.

Das Landgericht Hamburg erließ schließlich eine einstweilige Verfügung gegen den AfD-Abgeordneten, der nicht weiter namentlich genannt wurde in der Podcastfolge. Nach Auffassung des Gerichts und laut Kaulitz zielten die Aussagen auf eine gezielte Herabwürdigung von Bill Kaulitz ab und überschritten die Grenzen zulässiger Meinungsäußerung deutlich. Der betreffende Beitrag wurde inzwischen gelöscht; für den Fall weiterer Verstöße drohen Ordnungsgelder.

Klare Haltung gegen Rechts

Im Podcast machte Bill Kaulitz zudem deutlich, warum er in diesem Fall nicht schweigen wollte. Zwar gehe er gegen solche Online-Attacken angeblich normalerweise nicht konsequent vor, bei einem AfDler habe er jedoch bewusst reagieren wollen. Besonders deutlich wurde der Sänger mit Blick auf die politische Dimension der Äußerungen.

Plus: Bereits in der Vergangenheit hatten die Twins ihre Fans dazu aufgerufen, wählen zu gehen und sich klar gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck zu stellen.

Rechte Blogs löschten Beiträge nach Gerichtsbeschluss

Für Diskussionen sorgte der Fall auch in rechten Online-Medien. Mehrere Blogs und Plattformen hatten laut „Spiegel“ den Fall aufgegriffen und Kaulitz vorgeworfen, Kritik unterdrücken zu wollen. Nach der gerichtlichen Entscheidung verschwanden entsprechende Artikel und Social-Media-Beiträge jedoch offenbar wieder aus dem Netz.

„Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ als Plattform für einfach alles

Der Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erscheint regelmäßig und gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Celebrity-Formaten. Bill und Tom Kaulitz sprechen darin über ihr Leben in Los Angeles, Popkultur, Beziehungen, Musikbusiness und eben auch politische Themen.

Immer wieder nutzen die Brüder diese Art der Plattform, um gesellschaftliche Entwicklungen zu kommentieren. Themen wie LGBTQ+-Rechte, öffentliche Anfeindungen oder politische Polarisierung spielen dabei zunehmend eine Rolle.