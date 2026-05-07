Olivia Rodrigo auf „Unraveled“-Tour: Gibt es weitere Shows in München?

Olivia Rodrigos „Unraveled“-Tour-Tickets waren binnen zehn Minuten weg – trotz Preisen ab 123 Euro. Werden in München Zusatzshows angekündigt? Jetzt informieren.

Der Ticketverkauf für Olivia Rodrigos „Unraveled“-Tour hat gestartet. Am 7. Mai um 12.00 Uhr konnten ihre Fans via Ticketmaster Karten für ihre Shows im nächsten Frühjahr erwerben. Am Abend vor Verkaufsstart überraschte die Künstlerin zudem mit neuen Terminen für ihre Tour.

Sie fügte für ihre Konzerte in London vier weitere Termine am 12., 14., 15. und 19. April sowie für Amsterdam am 27. und 28. März und für Barcelona am 5. und 6. Mai hinzu. Auch für Nordamerika verkündete sie weitere Auftritte in Boston und Los Angeles.

Hoffnung auf Zusatzshows in München

Viele Fans fragen sich, ob auch in München – der einzigen deutschen Stadt, in der sie spielen wird – weitere Shows angekündigt werden. Schließlich spielt sie dort nur zweimal, während sie in Amsterdam nun vier Konzerte geben wird.

In München tritt sie am 1. und 2. April 2027 in der Olympiahalle auf. Die nächsten Tourtermine folgen erst am 5. April in London, die Konzerte in Amsterdam enden bereits am 28. März. Damit bleibt ausreichend Puffer für ein oder zwei Zusatzshows in Deutschland.

Tickets in Minuten vergriffen – trotz hoher Preise

Die deutschen Termine waren nach dem Ticketrelease innerhalb von zehn Minuten vergriffen. Auch in den anderen europäischen Städten sind die meisten Karten inzwischen weg.

Dennoch gab es auf Social Media Fans, die sich über die Ticketpreise beschwerten. Die günstigsten Sitzplätze beginnen bei 72 Euro, Stehplätze erst ab 123 Euro. Viele empfinden das als zu teuer – gekauft haben dennoch genug.

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Das Album, das sie auf der Tour präsentieren wird, „You seem pretty sad for a Girl so in love“, erscheint am 12. Juni 2026.