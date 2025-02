Imagine Dragons sind erste Band, deren Song vom Mond aus gestreamt wird

Von Las Vegas auf den Mond: Imagine Dragons schreiben interplanetare Musikgeschichte.

Imagine Dragons wird eine besondere Ehre zuteil. Die US-amerikanische Band um Frontmann Dan Reynolds wird die erste Band sein, deren Song vom Mond aus gesendet wird. Wie NME berichtet, wird der Song CHILDREN OF THE SKY als erstes Musikstück in der Geschichte direkt vom Mond zur Erde übertragen.

Die Aufnahme, die nun aus dem All erklingen wird, stammt aus dem September 2024. Damals trat die Band gemeinsam mit dem LA Film Orchestra und dem legendären Videospiel-Komponisten Inon Zur im Hollywood Bowl auf. Das Konzert erscheint demnächst als Film, doch zuvor geht es mit einem historischen Meilenstein direkt auf den Mond.

Imagine Dragons: Infos zur Mondaktion

Am 26. Februar plant das Raumfahrtunternehmen Lonestar laut dem NME-Bericht, eine Rakete vom Kennedy Space Center zu starten, um ein Rechenzentrum auf dem Mond zu platzieren. Sollte die Mission erfolgreich sein, wird das Zentrum einen Song zurück zur Erde senden – die Wahl fiel auf CHILDREN OF THE SKY, die Kollaboration von Imagine Dragons und Inon Zur.

„Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Kindern für die Zukunft des Weltraums und der Technologie zu begeistern. Deshalb haben wir CHILDREN OF THE SKY als ersten Song in der Geschichte ausgewählt, der vom Mond aus gesendet wird“, erklärte Lonestar-Investor Ryan Micheletti in einer Pressemitteilung.

Imagine Dragons: Bald auch in Deutschland

Die US-Band wird im Sommer zum ersten Mal eine komplette Stadiontournee durch Europa absolvieren und dabei 16 Länder besuchen. In Deutschland machen sie Station im Norden und in der Mitte. Am 16. Juli ist die Band aus Las Vegas im Hamburger Volksparkstadion. Am 21. Juli spielt sie im Deutsche Bank Park in Frankfurt zu Gast.