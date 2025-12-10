Coldplay dominieren Jahres-Tourneecharts mit Rekordeinnahmen

Coldplay belegen zum 2. Mal in Folge Platz 1 der weltweiten Konzert-Rankings. Die „Music of the Spheres Tour“ spielt 464,9 Mio. US-Dollar ein.

Coldplay haben nach Angaben von Billboard-Boxscore im Tracking-Zeitraum 2025 mit der „Music of the Spheres World Tour“ weltweit 464,9 Millionen US-Dollar eingespielt und belegen damit erneut den ersten Platz der jährlichen Top-Tours-Auswertung. Der Zeitraum umfasst alle Shows zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025.

Mit diesem Erfolg reiht sich die britische Band in eine exklusive Gruppe ein: Nur Ed Sheeran (2018–19) und die Rolling Stones (1998–99) schafften es zuvor, zwei Jahre hintereinander die Charts anzuführen. Für Coldplay ist es bereits das vierte Jahr in Folge unter den Top 5, seit die Tour 2022 startete.

Historische Dimensionen der Tournee

Die „Music of the Spheres World Tour“ hat seit ihrem Start über 1,5 Milliarden US-Dollar eingespielt und 13,1 Millionen Tickets verkauft – mehr als jede andere Konzertreihe in der Geschichte. Mit angekündigten weiteren Terminen bis 2027 und darüber hinaus könnte die Tour den Gesamteinnahmen-Rekord von Taylor Swifts „The Eras Tour“ in Reichweite bringen.

Wembley-Rekord und weltweite Präsenz

Ein besonderer Höhepunkt waren zehn Konzerte im Londoner Wembley Stadium, die zusammen 131,4 Millionen US-Dollar einspielten und für die 791.000 Karten verkauft wurden. Dies markiert die erfolgreichste jemals gemeldete Serie eines tourenden Artists bzw. einer tourenden Band an einem einzelnen Veranstaltungsort – ohne Berücksichtigung fester Residenzen.

Die 59 Shows des Tracking-Zeitraums führten die Gruppe um Chris Martin auf vier Kontinente: Australien und Neuseeland, Asien (Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Hongkong, Südkorea), Nordamerika und England. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Tickets unter die Leute gebracht.

Weitere Erfolge in den Charts

Coldplay führen nicht nur die Gesamtcharts an, sondern auch die Kategorien „Top Rock Tours“ (zum dritten Mal in Folge), „Top Ticket Sales“ und „Top Boxscores“. Imagine Dragons folgen mit 241,6 Millionen US-Dollar als einziger weiterer Rock-Act in den Top 10.

Rekordwerte bei den Top-5-Touren

Erstmals erzielten fünf Touren mehr als 300 Millionen US-Dollar Einnahmen – ein neuer Rekord gegenüber drei solcher Touren in den Jahren 2023 und 2024. Beyoncé folgt auf Platz 2 mit 407,6 Millionen US-Dollar: Die „Cowboy Carter Tour“ ist mit nur 32 Gigs die erfolgreichste Country-Tour in der Boxscore-Geschichte.

Platz 3 belegen Kendrick Lamar und SZA mit 358,7 Millionen US-Dollar. Ihre „Grand National Tour“ ist die erfolgreichste Co-Headliner-Tour aller Zeiten und übertraf damit Beyoncé und Jay-Zs „On the Run II Tour“ von 2018.

The Weeknd erreicht mit 336,7 Millionen US-Dollar Platz 4. Seine „After Hours Til Dawn Tour“ überschritt seit 2022 bereits die 700-Millionen-Marke. Shakira komplettiert die Top 5 mit 327,4 Millionen Dollar.