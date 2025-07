Imagine Dragons in Frankfurt: Tickets, Support, Anfahrt und Wetter

Am Montag, den 21. Juli, tritt die US-Amerikanische Band im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf. Die Show ist Teil ihrer „LOOM World Tour“, bei der Imagine Dragons auch noch weitere europäische Städte auf dem Plan hat. In Deutschland waren sie bereits am 16. Juli in Hamburg live zu sehen. Hier aber nun alle Infos zum Gig in Frankfurt am Main.

Tickets

Für das Konzert sind noch vereinzelt Sitzplätze ab 78,50 Euro und Stehplätze ab 107,25 Euro erhältlich. Einige Kategorien sowie VIP- und Hospitality-Tickets sind bereits ausverkauft.

Zeiten & Support

Der Einlass zum Konzert beginnt um 16.30 Uhr. Gegen 18.45 Uhr soll die Show dann beginnen. Als Support-Act für das Konzert in Frankfurt ist Declan McKenna angekündigt. Gegen 20 Uhr kann dann mit dem Main Act, Imagine Dragons, gerechnet werden, die für circa anderthalb Stunden live performen werden,

Anfahrt & Parken

Die Adresse vom Deutsche Bank Park lautet: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main.

Für Großveranstaltungen wie dieses Konzert empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann die umliegenden Parkplätze rund um die Arena nutzen. Besonders empfohlen werden die Parkplätze „Waldparkplatz“, „Gleisdreieck“, „Aculeum“, „Sandhofstraße“ und „Isenburger Schneise“. Bis auf die ersten beiden sind alle Parkplätze vorab buchbar. Die Parkgebühr liegt bei etwa zehn Euro.

Wer mit der Straßenbahn anreist, nutzt am besten die Linie 21 ab Frankfurt Hauptbahnhof. Zusätzlich fährt die Sonderlinie 20 im Drei-Minuten-Takt direkt zum Stadion. Von der Haltestelle sind es circa zehn Minuten zu Fuß zum Veranstaltungsort. Im Busverkehr gibt es ebenfalls eine Sonderlinie: Die Linie 60 fährt zusammen mit der regulären Linie 61 zwischen Flughafen Frankfurt und Südbahnhof. Die Haltestellen „Stadionbad“ und „Osttribüne“ sind hier besonders praktisch.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Fire in These Hills Thunder Bones Take Me to the Beach Whatever It Takes I’m So Sorry It’s Time Bad Liar Nice to Meet You Wake up Radioactive Demons Natural Walking the Wire Sharks Enemy Eyes Closed In Your Corner Don’t Forget Me Believer

Wetter

Die Höchsttemperaturen für Montag, den 21. Juli, liegen voraussichtlich bei 26 Grad. Zum Konzertbeginn ist mit rund 22 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Dabei bleibt es trocken. Am Abend wird es dann überwiegend bewölkt bei etwa 17 Grad.