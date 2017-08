In diesem Musikvideo covert Donald Trump Radiohead: Aus „Creep“ wird „Tweet“

Das Twitter-Phänomen Donald Trump kann sich wirklich niemand so genau erklären. Es ist als bekäme der US-Präsident aus dem Nichts heraus die spontane Eingebung, die noch so wirrsten Botschaften in die Welt zu jagen – ungeachtet der Tatsache, dass er nun ja der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist.

Herauskommen sind bisher unvergessliche Momente der Social-Media-Geschichte wie das berühmt berüchtigte Covfefe (nun gut, hier hat Trump auch einen gewissen Sinn für Selbstironie bewiesen).

Um all das, was Trump in seinem ersten halben Jahr der Präsidentschaft angerichtet hat, irgendwie in Worte zu fassen, hat die fiktive Gruppe HATEIOHEAD ein ziemlich lustiges animiertes Video mit dem Titel „Tweet“auf YouTube gestellt. Und wie der Titel und Bandname es schon vermuten lassen: Das Ganze ist eine Trump-Parodie auf die Melodie von Radioheads Depri-Klassiker „Creep“ von 1993.

Seht hier „Tweet“ von HATEIOHEAD

Wir geben es ungern zu, aber: Der animierte Trump hat wirklich Rockstar-Qualitäten. Thom Yorke wäre sicherlich stolz auf ihn. Wir warten auf den nächsten Hit von HATEIOHEAD. Great. Really great.