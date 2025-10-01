„Cotton Eye Joe“-Remix knackt 8 Weltrekorde

Tanzende Chicken Nuggets und ein Nonsens-Songtext: Ein Remix von „Cotton Eye Joe“ knackt alle Rekorde

„Gegagedigedagedago“ – was auf den ersten Blick klingt wie Kauderwelsch, ist der Name eines Massenevents auf YouTube, das nun den achten Weltrekord geknackt hat.

Der Event entstand aus Rednex’ „Cotton Eye Joe“ und dem Remake namens „Gegagedigedagedago“. Es startete im Januar 2024, erreichte im März seinen Höhepunkt mit 163 Millionen Aufrufen pro Tag und klang danach schrittweise ab.

Mehr Klicks als Adele, BTS und „Baby Shark“

Nach Angaben der zuständigen PR-Agentur knackte „Gegagedigedagedago“ damit acht Weltrekorde: Es verzeichnete 12,75 Milliarden Aufrufe in einem Jahr. Damit haben 20 % aller YouTube-Nutzer:innen und 8 % der Weltbevölkerung das Video gesehen. Es erhielt 650 Millionen eindeutige Zuschauer:innen in 90 Tagen und 8,2 Milliarden Aufrufe in 90 Tagen (26 Mal schneller als der Hitsong „Despacito“).

Des Weiteren schaffte es in 25 Tagen drei Milliarden Aufrufe und mehr als 101 Mio. Aufrufe pro Tag an 27 von 33 Tagen. Den bisherigen Guinness-Rekord dahingehend hatte „Dynamite“ von BTS gehalten. Zudem erhielt es eine Milliarde Aufrufe in sieben Tagen – der bisherige Rekord lag bei 87 Tagen, bei „Hello“ von Adele.

Und es erreichte 10 Milliarden Aufrufe in 137 Tagen – kein anderes Lied oder Video habe diese Zahl jemals erreicht, so die PR-Agentur, außer „Baby Shark“, das dafür neun Jahren brauchte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Umgerechnet auf die tatsächliche Wiedergabezeit sei der Song 6.000 Jahre lang abgespielt worden, was einem Äquivalent von 1,8 Milliarden Aufrufen bei einem herkömmlichen Musikvideo mit 100 Sekunden Länge entspricht. Die durchschnittliche Wiedergabezeit von „Gegagedigedagedago“ auf Shorts liegt bei 14,8 Sekunden.

Originalurheber Rednex freuen sich

„Gega ist wahrscheinlich das meistgespielte Lied der Menschheitsgeschichte, wenn man einen Zeitraum von einem Jahr betrachtet. Das entspricht fast genau der Wachstumsstrategie, die wir 1994 für den Song festgelegt haben, als wir ihn erstmals zur Nummer 1 machten“, kommentierte Pat Reiniz, der ursprüngliche Produzent des Songs, die Rekorde in einer Pressemitteilung. Aktuell wird „Gegagedigedagedago“ weiterhin 3 Millionen Mal pro Tag abgespielt.

Reiniz hatte zuvor gegenüber Medien aber auch zu bedenken gegeben, dass die Musikindustrie künftig überdenken müsse, wie der Erfolg eines Songs gemessen würde – ob über traditionelle Charts oder auch über YouTube-Kurzvideos.

Und das alles wegen animierter Chicken Nuggets?

30 Jahre ist es her, dass der Eurodance-Ohrwurm „Cotton Eye Joe“ der schwedischen Band Rednex international die Charts erobert hat. Doch wie kam es dazu, dass das viral ging? Es hat mit animierten Chicken Nuggets zu tun: Angefangen hat laut „Yahoo“ alles mit Razi Irwani, einem dänischen Musiker und TikToker. Er verpasste vor einigen Monaten „Cotton Eye Joe“ den Fantasietext „Gegagedigedagedago“ und landete damit mit fast 30 Millionen Klicks einen viralen Hit auf TikTok. Wie auf TikTok üblich, wurde der Sound-Clip in weiteren Videos weiterverarbeitet und fand schließlich seinen Weg auf YouTube. Dort wurde er einer Gruppe animierter Chicken Nuggets in den digital aufgemalten Mund gelegt.

Original „Cotton Eye Joe“ ist wieder angesagt

Der Erfolg der Chicken Nuggets verhalf auch dem 90er-Hit von Rednex zu einem Hör-Revival. Wie die Band selbst in einer Pressemeldung mitteilte, hat „Cotton Eye Joe“ innerhalb von weniger als einem Monat drei Milliarden neue Klicks erlangt – ebenfalls ein neuer YouTube-Rekord.