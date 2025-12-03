YouTube Recap 2025: Neuer Jahresrückblick fordert Spotify heraus
YouTube launcht Recap 2025 mit personalisierten Video-Highlights. Bis zu 12 Story-Karten zeigen Top-Kanäle und Trends. Start in USA, globaler Rollout folgt.
2025, alles neu: YouTube hat erstmals einen separaten Jahresrückblick für reguläre Videos eingeführt, der unabhängig von der bereits etablierten Music-Recap-Funktion läuft. Die neue Sache startet zunächst in den USA, in Deutschland muss man also noch warten. Konkrete Infos, wann auch hierzulande mit einer spezifischen Recap-Funktion gerechnet werden kann, bleibt unklar.
Was einen erwartet: Nutzer:innen erhalten bis zu zwölf personalisierte Karten im Story-Format, die verschiedene Aspekte ihrer Videonutzung darstellen. Dazu gehören die meistgesehenen Kanäle, bevorzugte Themenbereiche und Veränderungen im Nutzungsverhalten über das Jahr hinweg. Die Funktion ordnet User:innen zudem verschiedenen Typen zu, etwa solchen, die bevorzugt Bildungsinhalte konsumieren, oder Nutzenden mit Vorliebe für experimentelle Formate.
So ist der Jahresrückblick zu finden
Die Recap-Neuerung ist plattformübergreifend nutzbar und kann sowohl in der mobilen App als auch im Desktop-Browser aufgerufen werden. Nutzer:innen finden die Funktion auf der Startseite oder im Bereich „You“. Wie gesagt: Derzeit ist das Feature offiziell nur für Nutzer:innen in den USA verfügbar. YouTube kündigte zwar eine globale Ausweitung für die folgende Woche an, nannte jedoch keine spezifischen Zeitpunkte für einzelne Märkte wie Deutschland.
Parallel zur Video-Recap-Funktion bietet YouTube weiterhin separate Jahresrückblicke für Musiknutzung an. Detaillierte Statistiken zu Künstler:innen und Songs bleiben dem YouTube-Music-Recap vorbehalten. Aktuell gibt es auf den verschiedensten Plattformen eine Gesamtübersicht zum Jahr 2025 – YouTube versucht so also auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und Spotify mit seiner jährlichen „Wrapped“-Funktion eine Kampfansage zu machen.
Die wichtigsten Trends und Charts des Jahres
YouTube hat parallel zur Einführung der Recap-Funktion Listen mit den wichtigsten Trends, Creators und Inhalten des Jahres 2025 veröffentlicht. Here we go …
Die Top-Trending-Topics 2025 bei YouTube in der Übersicht
- Squid Game
- User-Generated Roblox Experiences
- KPop Demon Hunters
- Brainrot
- Charlie Kirk
- Labubu
- Nintendo Switch 2
- Cookie Run Kingdom
- Blue Lock
- KATSEYE
Die Top-Creators 2025 bei YouTube
- MrBeast
- CaylusBlox
- IShowSpeed
- Double Date
- Cadel and Mia
- Charlie Kirk
- Law by Mike
- CoryxKenshin
- Zack D. Films
- Outdoor Boys
Die Top-Podcasts 2025 bei YouTube
- The Joe Rogan Experience
- KILL TONY
- Good Mythical Morning
- Rotten Mango
- The MeidasTouch Podcast
- 48 Hours
- Shawn Ryan Show
- Smosh Reads Reddit Stories
- This Past Weekend w/ Theo Von
- The Diary Of A CEO
Die Top-Songs 2025 in den Shorts bei YouTube
- „YOUR WAY’S BETTER“ – Forrest Frank
- „Passo Bem Solto (Slowed)“ – ATLXS
- „Rock That Body“ – Black Eyed Peas
- „Pretty Little Baby“ – Connie Francis
- „chess“ – Joyful
- „Anxiety“ – Doechii
- „Doot Doot (6 7)“ – Skrilla
- „Soda Pop“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)
- „Confess your love“ – Jiandro (feat. ola.wav)
- „Ocean Eyes“ – Billie Eilish
Die Top-Songs 2025 bei YouTube insgesamt
- „Die With A Smile“ – Bruno Mars, Lady Gaga
- „APT.“ – ROSÉ, Bruno Mars
- „Golden“ – HUNTR/X („KPop Demon Hunters“-Cast)
- „Soda Pop“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)
- „Your Idol“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)
- „El Mayor de los Ranas“ – Victor Valverde, Jr Torres
- „How It’s Done“ – HUNTR/X („KPop Demon Hunters“-Cast)
- „Ordinary“ – Alex Warren
- „Luther“ – Kendrick Lamar, SZA
- „tv off“ – Kendrick Lamar