YouTube Recap 2025: Neuer Jahresrückblick fordert Spotify heraus

von 
YouTube

YouTube  |  YouTube Recap 2025: Jahresrückblick startet – das ist neu

Foto: Getty Images. Sean Gallup. All rights reserved.

YouTube launcht Recap 2025 mit personalisierten Video-Highlights. Bis zu 12 Story-Karten zeigen Top-Kanäle und Trends. Start in USA, globaler Rollout folgt.

2025, alles neu: YouTube hat erstmals einen separaten Jahresrückblick für reguläre Videos eingeführt, der unabhängig von der bereits etablierten Music-Recap-Funktion läuft. Die neue Sache startet zunächst in den USA, in Deutschland muss man also noch warten. Konkrete Infos, wann auch hierzulande mit einer spezifischen Recap-Funktion gerechnet werden kann, bleibt unklar.

Was einen erwartet: Nutzer:innen erhalten bis zu zwölf personalisierte Karten im Story-Format, die verschiedene Aspekte ihrer Videonutzung darstellen. Dazu gehören die meistgesehenen Kanäle, bevorzugte Themenbereiche und Veränderungen im Nutzungsverhalten über das Jahr hinweg. Die Funktion ordnet User:innen zudem verschiedenen Typen zu, etwa solchen, die bevorzugt Bildungsinhalte konsumieren, oder Nutzenden mit Vorliebe für experimentelle Formate.

So ist der Jahresrückblick zu finden

Die Recap-Neuerung ist plattformübergreifend nutzbar und kann sowohl in der mobilen App als auch im Desktop-Browser aufgerufen werden. Nutzer:innen finden die Funktion auf der Startseite oder im Bereich „You“. Wie gesagt: Derzeit ist das Feature offiziell nur für Nutzer:innen in den USA verfügbar. YouTube kündigte zwar eine globale Ausweitung für die folgende Woche an, nannte jedoch keine spezifischen Zeitpunkte für einzelne Märkte wie Deutschland.

Parallel zur Video-Recap-Funktion bietet YouTube weiterhin separate Jahresrückblicke für Musiknutzung an. Detaillierte Statistiken zu Künstler:innen und Songs bleiben dem YouTube-Music-Recap vorbehalten. Aktuell gibt es auf den verschiedensten Plattformen eine Gesamtübersicht zum Jahr 2025 – YouTube versucht so also auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und Spotify mit seiner jährlichen „Wrapped“-Funktion eine Kampfansage zu machen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
David Bowie
Die wichtigsten Boxsets 2025: Von Bowie bis Deep Purple
02.12.2025
von Stephan Rehm Rozanes
Florence + The Machine
Auf diese Konzerte 2026 können wir uns in Deutschland freuen
01.12.2025
von Hella Wittenberg
Wir empfehlen euch Podcasts!
Hör zu: Diese Podcasts solltet ihr 2025 gehört haben
03.12.2025
von Fabian Soethof

Die wichtigsten Trends und Charts des Jahres

YouTube hat parallel zur Einführung der Recap-Funktion Listen mit den wichtigsten Trends, Creators und Inhalten des Jahres 2025 veröffentlicht. Here we go …

Die Top-Trending-Topics 2025 bei YouTube in der Übersicht

  • Squid Game
  • User-Generated Roblox Experiences
  • KPop Demon Hunters
  • Brainrot
  • Charlie Kirk
  • Labubu
  • Nintendo Switch 2
  • Cookie Run Kingdom
  • Blue Lock
  • KATSEYE

Die Top-Creators 2025 bei YouTube

  • MrBeast
  • CaylusBlox
  • IShowSpeed
  • Double Date
  • Cadel and Mia
  • Charlie Kirk
  • Law by Mike
  • CoryxKenshin
  • Zack D. Films
  • Outdoor Boys

Die Top-Podcasts 2025 bei YouTube

  • The Joe Rogan Experience
  • KILL TONY
  • Good Mythical Morning
  • Rotten Mango
  • The MeidasTouch Podcast
  • 48 Hours
  • Shawn Ryan Show
  • Smosh Reads Reddit Stories
  • This Past Weekend w/ Theo Von
  • The Diary Of A CEO

Die Top-Songs 2025 in den Shorts bei YouTube

  • „YOUR WAY’S BETTER“ – Forrest Frank
  • „Passo Bem Solto (Slowed)“ – ATLXS
  • „Rock That Body“ – Black Eyed Peas
  • „Pretty Little Baby“ – Connie Francis
  • „chess“ – Joyful
  • „Anxiety“ – Doechii
  • „Doot Doot (6 7)“ – Skrilla
  • „Soda Pop“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)
  • „Confess your love“ – Jiandro (feat. ola.wav)
  • „Ocean Eyes“ – Billie Eilish

Die Top-Songs 2025 bei YouTube insgesamt

  • „Die With A Smile“ – Bruno Mars, Lady Gaga
  • „APT.“ – ROSÉ, Bruno Mars
  • „Golden“ – HUNTR/X („KPop Demon Hunters“-Cast)
  • „Soda Pop“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)
  • „Your Idol“ – Saja Boys („KPop Demon Hunters“-Cast)
  • „El Mayor de los Ranas“ – Victor Valverde, Jr Torres
  • „How It’s Done“ – HUNTR/X („KPop Demon Hunters“-Cast)
  • „Ordinary“ – Alex Warren
  • „Luther“ – Kendrick Lamar, SZA
  • „tv off“ – Kendrick Lamar

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

YouTube Jahresrückblick YouTube Recap 2025 Video Trends 2025 YouTube Charts
Artikel Teilen