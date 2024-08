Indischer Musikstar zieht bei Spotify an Taylor Swift vorbei

Arijit Singh überholt Taylor Swift als Künstler mit den meisten Follower:innen auf Spotify.

Der indische Sänger und Komponist Arijit Singh hat sich als der meistgefolgte Künstler weltweit auf Spotify etabliert und damit Taylor Swift vom ersten Platz verdrängt. Diese Woche überschritt Singh die Marke von 118,8 Millionen Follower:innen auf der Streaming-Plattform, während Swift knapp dahinter mit 118,78 Millionen Follower:innen liegt.

König und Königin der traurigen Liebeshits

Arijit Singh, bekannt für seine emotionalen und gefühlvollen Beiträge zu Bollywood-Filmen, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich an die Spitze der Musikszene gearbeitet. Laut „The Indian Express“ gelang es ihm bereits letztes Jahr, Taylor Swift kurzzeitig bei den Follower:innen-Zahlen zu überholen.

Die 34-Jährige konnte ihre Spitzenposition damals jedoch schnell zurückerobern, insbesondere durch die Veröffentlichung ihres elften Studioalbums THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Doch nun hat Singh, der als erster indischer Künstler die Marke von 100 Millionen Spotify-Hörern durchbrach, erneut die Führung übernommen und zeigt damit seine beeindruckende Zugkraft.

Neben Singh und Swift befinden sich auch andere große Namen wie Ed Sheeran, Ariana Grande und BTS in den oberen Rängen der Spotify-Liste. Unter den Top 20 ist A.R. Rahman der einzige weitere indische Künstler. Arijit Singh, der oft als „König der traurigen Liebeshits“ bezeichnet wird, verzeichnet mit seinem 2020 erschienenen Album ULTIMATE LOVE SONGS Millionen von Streams, wobei der Hit „Tum Hi Ho“ besonders hervorzuheben ist.

Indiens Musikmarkt boomt: 66 Prozent Umsatzwachstum

Indische Musik ist auf der globalen Bühne immer präsenter, was sich auch in den wachsenden Abonnentenzahlen von Spotify in Indien zeigt. Berichten zufolge stiegen die Abonnementeinnahmen in Indien um 66 Prozent im Jahr 2023, was die wachsende Beliebtheit der Plattform in der Region zeigt.

Taylor Swift, die kürzlich eine Reihe von Shows in London im Rahmen ihrer „Eras Tour“ beendete, wird im Oktober ihre Tournee in den USA fortsetzen.

Bei ihrer letzten Show in Großbritannien lud sie Florence Welch auf die Bühne ein, um gemeinsam den Song „Florida!!!“ zu performen. Singh wird im September 2024 im Rahmen neuer Tour-Termine in Großbritannien und den Niederlanden auftreten.