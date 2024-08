Wie Taylor Swift Schalke 04 finanziell unter die Arme greift

Der FC Schalke 04, traditionell finanziell angeschlagen, profitierte erheblich von Swifts Gigs in der Veltins-Arena.

Der FC Schalke 04 ist ein Verein, der sich seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten und sportlichen Krisen befindet. Nach einer Reihe von enttäuschenden Jahren in der Bundesliga und einem Abstieg in die 2. Liga kämpft der Traditionsclub nicht nur um den Wiederaufstieg, sondern auch um seine wirtschaftliche Stabilität.

Doch während die sportlichen Erfolge auf sich warten lassen, blüht der Verein in einer anderen Hinsicht auf – durch die Einnahmen aus großen Veranstaltungen in der Veltins-Arena wurde die in diesem Jahr zu einer wahren Multifunktionsstätte.

Das Heimstadion von Schalke 04 hat sich zu einem der gefragtesten Eventorte in Deutschland entwickelt. Die Multifunktionalität des Stadions ermöglicht es dem Verein, neben Fußballspielen auch eine Vielzahl von Großveranstaltungen durchzuführen.

2024 war die Arena Austragungsort für 13 Konzerte, darunter die Auftritte von Taylor Swift, die Gelsenkirchen temporär in „Swiftkirchen“ verwandelte. Diese Shows sind nur ein Teil eines umfangreichen Programms, das auch Events wie die Biathlon World Team Challenge, das Finale der European League of Football und nicht zuletzt vier EM-Spiele umfasst.

Die finanziellen Vorteile, die Schalke 04 aus diesen Veranstaltungen zieht, sind erheblich. Laut „Sport Bild“ wird erwartet, dass der Verein dieses Jahr zwischen fünf und neun Millionen Euro durch die Stadionvermietung einnimmt.

AC/DC-Fans trinken Bier – Schalke verdient Millionen

Für jedes Konzert erhält Schalke eine Miete von etwa 200.000 Euro. Diese Summe kann sich bei Großereignissen wie den vier EM-Spielen sogar auf 350.000 Euro pro Spiel erhöhen. Die Champions-League-Spiele des ukrainischen Klubs Shakhtar Donetsk sind ein finanzielles Highlight. Diese Spiele werden dem Verein voraussichtlich zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro einbringen.

Aber auch vom Catering profitiert die Vereinskasse: Beim Gig von AC/DC im Mai wurden durch den Verkauf von rund 202.500 Bieren Einnahmen von etwa 1,4 Millionen Euro erzielt. Abzüglich der Kosten für Event-Management, Steuern und Material bleibt dem Verein dennoch ein stattlicher Betrag.

Auch Taylor Swift kann Schalke nicht retten

Trotz der positiven finanziellen Auswirkungen dieser Events ist die wirtschaftliche Lage des FC Schalke 04 nach wie vor angespannt. Der Klub hat immer noch Verbindlichkeiten in Höhe von 168 Millionen Euro, und die Zinszahlungen allein belaufen sich auf rund acht Millionen Euro pro Jahr. Diese hohe Schuldenlast belastet die Bilanz des Vereins erheblich und macht es erst notwendig, zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen.