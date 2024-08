Coldplay: „Music of the Spheres Tour“ knackt 1-Milliarde-Dollar-Marke

Coldplay hat als erste Rockband live über eine Milliarde Dollar eingespielt.

Coldplay haben mit ihrer „Music of the Spheres World Tour“ einen historischen Meilenstein erreicht: Als erste Rockband überhaupt haben sie die magische Grenze von einer Milliarde US-Dollar an Einnahmen überschritten. Damit sind sie neben Taylor Swift die einzigen, die mit einer Tournee diesen finanziellen Erfolg feiern können. Die Konzertreise begann im März 2022 und umfasst bisher 156 Shows auf vier Kontinenten – sie ist noch nicht vorbei.

Die Analyse der Juli-Zahlen von „Billboard Boxscore“ bestätigt den jüngsten Erfolg. Laut den Daten hat Coldplay allein im Juli 72,2 Millionen Dollar eingespielt und 575.000 Tickets bei elf Konzerten verkauft. Diese Leistung brachte der Band zum vierten Mal den Spitzenplatz in den monatlichen „Boxscore-Charts“. Zuvor hatten sie diesen Rang bereits im Juli 2022, März 2023 und Januar 2024 erreicht.

Kampf der Giganten

Mit noch 15 verbleibenden Konzerten im Jahr 2024 wird Coldplay voraussichtlich die Marke von zehn Millionen verkauften Tickets überschreiten. Dies würde sie zur ersten Band in der Geschichte machen, die dieses Ziel erreicht. Allerdings steht Taylor Swift mit ihrer „Eras Tour“ in Konkurrenz, die ähnliche Zahlen erzielt und voraussichtlich rund zwei Milliarden Dollar einspielen wird.

Dieser jüngste Erfolg ist das i-Tüpfelchen auf einer Tour, die bereits zuvor Rekorde gebrochen hat. So übertraf Coldplay Elton Johns vorherigen Rekord für die umsatzstärkste Rocktournee und den U2-Rekord für die meisten verkauften Tickets einer Rockband.

Nachhaltigkeit im Fokus

Doch die Tour ist nicht nur aus finanzieller Sicht bemerkenswert. Auch mit ihrem Engagement für den Umweltschutz haben sie für Schlagzeilen gesorgt: Sie haben den ökologischen Fußabdruck der Tour im Vergleich zu früheren Tourneen um 59 Prozent reduziert und damit ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele übertroffen.

Während sich die „Music of the Spheres World Tour“ ihrem Ende nähert, finden die letzten Shows in Dublin statt. Anschließend wird die Tour in Australien und Neuseeland fortgesetzt. Aber die Gruppe rund um Sänger Chris Martin steht bereits in den Startlöchern für das nächste Kapitel. Ihr neues Album MOON MUSIC soll am 4. Oktober erscheinen.

Nebenbei standen sie vor einigen Herausforderungen, darunter ein Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Manager Dave Holmes. Diesen Streit haben sie kürzlich außergerichtlich beigelegt. Während eines Konzerts in Wien, bei dem die „Eras Tour“ von Taylor Swift aufgrund einer vereitelten Terrorgefahr abgesagt wurde, zollte die Band ihrer Kollegin Respekt, indem sie ihre Hits coverte.