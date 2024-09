Måneskin: Startet Damiano David jetzt ein Soloprojekt?

Ein mit „Everywhere“ betitelter Teaser deutet ganz darauf hin.

Momentan stehen keine Konzerte von Måneskin an und auch ihre Platte RUSH ist mittlerweile über anderthalb Jahre alt. Grund genug, um mal wieder in die Langzeitplanung zu gehen, oder? Irgendetwas scheint sich bei der italienischen Rockband zu tun – oder nur bei Sänger Damiano David. Denn der teilt via Instagram einen Videoteaser, der auf Neues hindeutet.

Was hat es mit „Everywhere“ auf sich?

In einem kurzen, dunkelblau eingefärbten Clip ist David im Anzug zu sehen. Er läuft bei turbulentem Wetter auf ein Auto zu, steigt ein und fertig ist das Video. Am Ende steht nur noch ein Datum: 27. September. Zu diesem Termin kann also mit Neuigkeiten aus dem Hause Damiano David gerechnet werden. Da niemand sonst von Måneskin zu sehen ist und die Gruppe den Video-Ausschnitt auch nicht auf ihren Social-Kanälen als erstes geshart haben, könnte davon ausgegangen werden, dass es sich bei der News um Infos zu einem Soloprojekts des Frontmanns handelt.

Zum Teaser von Damiano David:

Der weitere Hinweis – der aber nicht wirklich einer ist – ist die Caption des Instagram-Beitrags. Da ist nur „Everywhere“ zu lesen. Dies könnte sowohl ein Song- wie auch ein Albumtitel oder aber der Projektname sein. Damiano David hält sich momentan mit weiteren Aussagen dazu bedeckt. Aber vielleicht ändert sich das auch, wenn er als einer der Präsentatoren bei den MTV Video Music Awards am 11. September auftreten wird.