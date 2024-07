Jackass-Star Steve-O will sich Brustimplantate einsetzen lassen

Steve-O hat eine große körperliche Veränderung angekündigt – bald hat er ein D-Körbchen.

Erst vor wenigen Wochen machte Jackass-Star Steve-O anlässlich seines 50. Geburtstags Schlagzeilen, als er sich von Post Malone einen Penis ins Gesicht tätowieren ließ. Nun folgt bereits die nächste skurrile Idee: Bei einem Auftritt im Podcast „X5“ erklärte er, dass er sich schon seit Längerem aus Spaß Brüste wünscht und diesen Traum nun wahrmachen will.

„Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, mir die Brüste vergrößern zu lassen und ein paar lustige Streiche mit versteckter Kamera zu filmen, bei denen ich mich verkleide und dann zeige, wer ich wirklich bin“, so Steve-O im Gespräch mit den Podcast-Hosts. Bislang habe er jedoch immer Respekt vor dem Eingriff gehabt. „Das Einzige, was mir wirklich Angst macht und was mich deprimiert und weswegen ich einen Rückzieher machen würde, ist die Frage, ob ich danach ein Wrack sein werde.“ Immerhin wird das Implantant unter die Muskeln gelegt und die Haut muss sich stark dehnen. Anscheinend ist nun aber die Zeit gekommen, diese Pläne in die Tat umzusetzen. Das Jackass-Mitglied erklärte, dass er bereits mit einem Arzt gesprochen habe. Es handele sich dabei um einen Chirurg, der darin Erfahrung habe, „Männern schöne Brüste zu verpassen“. Einen Termin für den Eingriff gebe es auch bereits.

Doch wie groß sollen die Brustimplantate sein? Auch hierzu hat Steve-O bereits ganz klare Vorstellungen. Seinen Angaben zufolge soll es ein D-Körbchen werden. Allerdings werde die körperliche Veränderung nicht permanent sein, spätestens nach zwei Monaten werde Steve-O sich die D-Cups wieder entfernen lassen.

Steve-O: 50 Jahre Stunts und Schocker

Anfang des Monats hatte Steve-O angekündigt, dass er seinen 50. Geburtstag feiern würde, indem er sich von Post Malone auf dem Bonnaroo Festival einen Penis ins Gesicht tätowieren lassen würde. Den Backstage-Bereich verwandelten sie dafür in ein provisorisches Tattoo-Studio. Warum er sich für dieses Tattoo entschieden hat? „Um herauszufinden, wie lange ich durchhalte, bevor ich aufhöre und es mir weglasern lasse“, so der Stuntman, der schon einige ungewöhnliche Tattoos hat, darunter auch sein eigenes Gesicht auf dem Rücken. Er plant, das Penis-Tattoo mindestens für seine neue US-Tournee „Gone Too Far“ zu tragen, die bis Ende August dauert.