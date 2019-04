James Blake & Rosalía veröffentlichen Video zu „Barefoot In The Park“

Guter Mann mit neuem Album: James Blake, hier beim „Music Tastes Good“-Festival am 30. September 2018 in Long Beach, Kalifornien

James Blake und Rosalía haben ein Video zu dem Song „Barefoot In The Park“ veröffentlicht. In dem Video wandern sie in entgegengesetzte Richtungen, bis sich ihre Wege auf schicksalhafte Weise kreuzen.

Diana Kunst und Mau Morgó, die den Clip produziert haben, entwickelten bereits Videokonzepte für Künstler wie A$AP Rocky, Spoon, FKA Twigs und Aphex Twin.

Der Song „Barefoot In The Park“ ist nach „Don’t Miss It“ und „Mile High“ die dritte Single aus Blakes im Januar erschienenen Album ASSUME FORM, die von einem Video begleitet wird. Neben Rosalía finden sich auf Blakes viertem Studioalbum auch weitere Kooperationen mit Travis Scott, André3000 und Moses Sumney. Die Vinyl-Edition der Platte erscheint am 10. Mai.

Kooperation

Rosalía hat im vergangenen Jahr ihr zweites Album EL MAL QUERER veröffentlicht. Sie arbeitete zuletzt für ihren Song „Con Altura“ mit dem Reggaeton-Sänger J Balvin zusammen. Die spanische Sängerin startet Ende dieses Jahres ihre erste Nordamerika-Tour.