Jane’s Addiction: Gibt Navarro hier einen Hinweis auf Band-Auflösung?

Navarro zeigt sich traurig, dass Fans die neue Single der Band „wohl nie live hören werden“.

Sind Jane’s Addiction nach dem chaotischen Konzert am 13. September 2024 in Boston am Ende? Gitarrist Dave Navarro, der an diesem Abend völlig überraschend auf der Bühne von Sänger Perry Farrell körperlich attackiert und angebrüllt wurde, gab kürzlich ein Statement ab, aus dem man dies zumindest herauslesen könnte.

Anlass für Navarros Posting ist die Veröffentlichung des neuen Jane’s-Addiction-Songs „True Love“. Navarro, der den Song auf Instagram postete, schrieb in der Caption einen Satz, den man durchaus als Hinweis auf die Zukunft der Band verstehen könnte: „Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir an diesem Song geleistet haben, aber ich bin auch traurig über die Tatsache, dass ihr ihn wahrscheinlich nie live hören werdet“.

Dave Navarro entschuldigt sich bei Crew und Vorbands

Navarro nutzte die Gelegenheit, sich bei den Vorbands der Tour sowie deren Crews zu entschuldigen. „Ich möchte mich auch öffentlich bei unserer Crew, @crawlersband und ihrer Crew, und bei @loveandrocketsofficial und ihrer Crew entschuldigen. Danke, dass ihr uns während dieser Zeit auf unseren Reisen begleitet habt. Es tut mir leid, dass die Dinge so geendet haben und so viele Arbeitsplätze dadurch verloren gegangen sind. Mögen all unsere Herzen gemeinsam heilen“, so Navarro.

Der Vorfall

Wie ein Video der Show zeigt, war Farrell während einer Performance von „Ocean Size“ plötzlich völlig außer sich. Er ging auf Navarro zu, schrie ihn und und schlug im auf die Schulter. Navarro war sichtlich überrascht. Als Farrell versuchte, ihn erneut anzugreifen, wurde er von Crewmitgliedern und Bassist Eric Avery zurückgehalten und hinter die Bühne gezerrt. Auch Navarro verließ die Bühne, das Konzert wurde abgebrochen.

Laut „Variety“ sollen die Spannungen zwischen den Bandmitgliedern bereits dem Tourbeginn im August, der ersten Tournee der „Core Four“-Besetzung seit 14 Jahren, gebrodelt haben. Farrells ausgedehntes Reden mit dem Publikum soll Navarro schon vorher frustriert haben. Variety schrieb außerdem, dass mehrere Konzertkritiken erwähnten, dass Farrell während der gesamten Performance eine Flasche Rotwein auf der Bühne getrunken hatte.

Statement der Band

Die Band hatte sich daraufhin in einem ersten Statement bei ihren Fans entschuldigt und das Folgekonzert, später die ganze Tournee abgesagt. Farrells Frau Etty hingegen versuchte in einem Statement auf ihren Social-Media-Kanälen, das Verhalten ihres Mannes zu rechtfertigen und schob es unter anderem auf Tinnitus-Probleme.