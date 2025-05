Warum trug Janet Jackson einen Bundesadler auf dem Top?

Noch bevor Janet Jackson am Montag (26. Mai) bei den American Music Awards nach 10 Jahren ohne Auftritt bei einer Live-Show auf die Bühne kam, war Deutschland bereits einmal kurz im Mittelpunkt der glamourösen Verleihung.

„Hallo, hallo, hallo. Guten Abend!“, mit diesen Worten begrüßte Heidi Klum die Zuschauer im Saal und vor den Fernsehgeräten auf Deutsch. Die „Germany’s Next Top Model“-Moderatorin und Wahlamerikanerin überreichte den Preis für den beliebtesten Hip-Hop-Künstler. Der ging an Eminem. Leider war der Rapper nicht persönlich anwesend, man hätte sich auf die Begegnung der beiden gefreut.

Doch dies blieb eben nicht der einzige Deutschland-Moment dieser denkwürdigen Show. Als Janet Jackson ein berauschendes Medley aus den Songs „Someone to Call My Lover“ und „All For You“ gab, war für alle deutlich zu sehen, dass sie unter ihrer Bomberjacke auf ihrem Top in der Mitte den Bundesadler aufgedruckt hatte.

Janet Jackson und der Bundesadler – nur ein modisches Statement?

Einen konkreten Grund oder eine offizielle Erklärung von Janet Jackson selbst, warum sie sich für dieses auffällige Symbol entschieden hatte, gab es später nicht. War es einfach ein modisches Statement? Für subtile politische Botschaften ist die Sängerin eigentlich nicht bekannt.

Bei der Übergabe des ICON Awards zeigte sich Jackson hingegen demütig. „Ich möchte niemanden beleidigen, aber ich sehe mich selbst nicht als Ikone“, erklärte die 59-Jährige. „Meine Familie und ich, wir haben nie davon geträumt, berühmt zu werden. So sind wir nicht erzogen worden. Wir hatten schon immer eine besondere Liebe zur Musik, zum Tanzen und zum Singen, und der Ruhm kam als Ergebnis harter Arbeit und Hingabe einfach hinzu.“