Janet Jackson und das schönste Lachen bei den American Music Awards

Wie fühlt es sich an, eine Ikone zu sein? Für Janet Jackson keine Frage, die man mit Worten beantworten sollte, sondern mit einem herzlichen Lachen. So geschehen bei der Verleihung der American Music Awards in Las Vegas am Montag (26. Mai).

Die Sängerin erhielt einen ICON Award – zeigte sich für den besonderen Preis zum ersten Mal nach einer Dekade wieder in einer Live-Show im TV.

Nach einer aufrüttelnden Performance (Medley aus den Songs „Someone to Call My Lover“ und „All For You“, mit halbnackten Tänzern an ihrer Seite und mit überraschendem Mode-Statement auf ihrem Top), bedankte sie sich für die besondere Ehre und bekannte demütig: „Ich wollte nie eine Ikone sein.“

Janet Jackson zeigte sich demütig

Janet Jackson konkret: „Meine Familie und ich, wir haben nie davon geträumt, berühmt zu werden. So sind wir nicht erzogen worden. Wir hatten schon immer eine besondere Liebe zur Musik, zum Tanzen und zum Singen, und der Ruhm kam als Ergebnis harter Arbeit und Hingabe einfach hinzu.“

Trotzdem bekam die 59-Jährige nach dem Abgang von der Bühne von einer Journalistin die Frage gestellt, die sich eben einfach anschließt nach dem Erhalt eines solchen Awards. Und wie fühlt es sich an, Janet Jackson? Darauf antwortete die Sängerin – wie in einem Backstage-Video ersichtlich – mit dem vielsagendsten Lachen, das möglich ist.

Manchmal wiegt eine spontane Geste eben mehr als Tausend Worte.