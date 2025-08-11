Jennifer Lopez bleibt trotz Grashüpfer auf der Bühne cool

Jennifer Lopez lässt sich von einem Grashüpfer nicht aus der Ruhe bringen.

Jennifer Lopez erlebte am 10. August bei einem Konzert in Almaty, Kasachstan, im Rahmen ihrer „Up All Night: Live in 2025“-Tour einen ungewöhnlichen Zwischenfall. Während ihrer Performance kletterte ein Grashüpfer über ihren Körper und erreichte ihre Halsregion. Das Ereignis wurde von Zuschauer:innen gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken.

Das Video des Vorfalls ging in den sozialen Netzwerken Viral:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 56-jährige Sängerin reagierte auf das unerwartete Insekt souverän. Ohne ihren Auftritt zu unterbrechen, wischte sie das Tier mit einer schnellen Bewegung von sich ab und scherzte anschließend mit dem Publikum: „Es hat mich gekitzelt.“ Mit einem Lächeln setzte Lopez ihr Konzert fort.

Erste Welttournee seit sechs Jahren

Die „Up All Night: Live in 2025“-Tour führt Lopez diesen Sommer durch Europa, den Nahen Osten und Zentralasien. Neben den Auftritten auf dieser Tour hat die US-amerikanische Sängerin außerdem zwölf Shows für ihre anstehende Residency in Las Vegas im Caesars Palace geplant, die am 30. Dezember startet. Es ist ihre erste Welttournee seit sechs Jahren.

Die Sängerin geriet bereits kürzlich bei einem Konzert in Polen durch eine Kleidungs-Panne in die Schlagzeilen. Während eines Auftritts in Warschau am 25. Juli rutschte ihr goldener Rock bis zum Boden. Die Künstlerin musste darauf spontan improvisieren, setzte ihre Show schließlich mit einem lockerem Spruch fort.

Mehrere Projekte in Planung

In den letzten Jahren nahm Lopez eine Pause von größeren Tourneen. So wurde 2024 ihre geplante „This Is Me… Live: The Greatest Hits“-Tour abgesagt, da sie sich verstärkt auf ihre Familie konzentrieren wollte. Im August 2024 reichte die Sängerin zudem die Scheidung von Schauspieler Ben Affleck ein. Die Ehe wurde Anfang 2025 offiziell beendet. Zudem ist Lopez als Schauspielerin und Produzentin aktiv. 2025 veröffentlichte sie die Netflix-Romantikkomödie „Office Romance“ und steht demnächst in dem Thriller „The Last Mrs. Parrish“ sowie dem Musical „Kiss of the Spider Woman“ vor der Kamera.