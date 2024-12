Jennifer Lopez kriegt von Interviewer Spruch wegen ihres Alters gedrückt – Fans sauer

In einem Mitschnitt des Interviews ist aus der Crowd die Frage zu hören: „Hat er das gerade wirklich gesagt?“

Jennifer Lopez ist schon lange genug im Musik- und Filmbusiness, um sich stets komplett professionell und cool in der Öffentlichkeit zu verhalten – selbst wenn ihr unangebrachte Sprüche entgegengebracht werden. So erst kürzlich bei einem Interview zu ihrem neuen Film „Unstoppable“ geschehen. Doch während der New Yorker Star weiterhin entspannt wirkt, reagieren Fans sauer auf die Aussage des Interviewers.

Interviewer zu Lopez: „Du kommst langsam in die Jahre“

Neben dem Screening der Amazon-Prime-Video-Films „Unstoppable“ am Sonntag, den 15. Dezember, gab es auch eine Fragerunde mit Lopez. Als Interviewer saß ihr „Variety“-Redakteur Clayton Davis gegenüber. Dieser wollte auch einen Blick zurückwerfen und ging auf das 1997 erschienene Biopic „Selena“ – über die Sängerin Selena Quintanilla-Pérez – ein, in dem Jennifer Lopez die Hauptrolle übernahm. Dazu Davis im Gespräch: „Ich kann es nicht glauben, dass seit ‚Selena‘ fast 30 Jahre vergangen sind.“ Dann setzte er fort: „ Ich kann nicht glauben, dass wir in eine 30-Jahre-Retrospektive davon machen könnten und dann wirst du 60 sein …“ Aktuell ist Lopez 55 Jahre – so ganz geht die Rechnung des Interviewers also nicht auf. Unbedacht schob er dennoch hinterher: „Du kommst langsam in die Jahre.“

Der letzte Kommentar soll womöglich eher scherzhaft gemeint gewesen sein – und die Musikerin und Schauspielerin verzieht dazu auch keine Miene. Im Mitschnitt des Gesprächs ist jedoch im Publikum eine neue Unruhe zu hören und aus dem Off gibt es die fassungslose Frage: „Hat er das gerade wirklich gesagt?“

Lieber den Fans danken als sich aufzuregen?

Jennifer Lopez ging nicht auf den Spruch bezüglich ihres Alters ein, nutzte dafür aber die Gelegenheit, um sich bei ihren Fans zu bedanken, die ihr während ihrer Karriere immer wieder zur Seite standen.

Warum sie so cool in der uncoolen Situation blieb? Womöglich weil sie die Art ihres Gesprächspartners bereits kannte – Clayton Davis interviewte sie nämlich auch schon für den „Variety’s Awards“-Podcast.

Mehr zu „Unstoppable“

„Unstoppable“, der eigentlich im Mittelpunkt des Interviews stehen sollte, ist ein von Lopez‘ Ex-Mann Ben Affleck produziertes Werk, das im September 2024 herausgekommen ist. Der Film dreht sich um die Geschichte von Anthony Robles (verkörpert von Jharrel Jerome), der mit nur einem Bein geboren wurde. Trotz aller Erwartungen wird er Ringer an der Arizona State University. Lopez spielt seine Mutter – Judy Robles.