Jennifer Lopez kämpft mit Outfit-Panne: Plötzlich ist der Rock weg

Wenn das Kleidungsstück ordentlich rutscht ... Lopez musste beim Warschau-Konzert kurz improvisieren

Jennifer Lopez hat bei einem Konzert in Polen eine arge Kleidungs-Panne erlebt. Während eines Auftritts in Warschau am 25. Juli rutschte ihr goldener Rock – bis zum Boden. Die Künstlerin musste darauf ganz spontan improvisieren, reagierte aber souverän und setzte ihre Show schließlich mit einem lockerem Spruch fort.

„Ich trage normalerweise keine Unterwäsche“

Am Freitagabend, einen Tag nach ihrem 56. Geburtstag, trat Jennifer Lopez im Rahmen ihrer „Up All Night: Live in 2025“-Tour in der polnischen Hauptstadt auf. Während sie bei dem Gig von ihrem Team sowie dem Publikum mit einem Geburtstagsständchen empfangen wurde, löste sich ihr goldener Glitzerrock. Das Kleidungsstück fiel zu Boden, wodurch Lopez in grüner Unterwäsche, Strumpfhose, Handschuhen und passendem BH auf der Bühne stand. „Ich bin hier in meiner Unterwäsche“, sagte Lopez in das Mikrofon. Eine Background-Tänzerin versuchte, den Rock wieder anzulegen – vergeblich. Daraufhin nahm Lopez das Teil und warf es ins Publikum. Anschließend fügte sie hinzu: „Ich bin froh, dass sie das Kostüm verstärkt haben und dass ich Unterwäsche anhatte. Ich trage normalerweise keine.“

Der Unglücksmoment beim Konzert:

Lopez richtete persönliche Worte an Publikum

Im Anschluss an den unglücklichen Augenblick richtete die US-Amerikanerin noch einige persönliche Worte an die Zuschauer:innen. Sie sprach über Dankbarkeit und wünschte dem Publikum Freiheit und Freude im Leben: „Findet, was ihr liebt, und tut es mit Menschen, die ihr liebt, dann wird euer Leben wunderbar.“

Erste Welttournee seit sechs Jahren

Das Konzert war Teil ihrer aktuellen Welttournee, ihrer ersten seit sechs Jahren. Ursprünglich war 2024 eine Tour unter dem Titel „This is Me… Live“ geplant, die jedoch abgesagt wurde. Die Veranstalter:innen erklärten, Lopez wolle Zeit mit ihrer Familie verbringen. Im August 2024 reichte die Sängerin zudem die Scheidung von Schauspieler Ben Affleck ein. Die Ehe wurde Anfang 2025 offiziell beendet. Der nächste Auftritt der Tour ist in Abu Dhabi geplant. Ob es nach dem Vorfall Anpassungen an der Bühnenkleidung geben wird, ist bislang nicht bekannt.