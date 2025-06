Jetzt ist es raus! Dieser Secret Act eröffnet Rock am Ring 2025

Aidas Popkolumne: Falling in Reverse, Rock am Ring & Gendergerechtigkeit

Rock am Ring 2025: Die Stausituation bei Rock am Ring

Rock am Ring 2025: Sicherheit und Respekt an höchster Stelle

Pünktlich um 13:30 Uhr ist es soweit: Rock am Ring 2025 startet offiziell mit einem „Very Special Guest“ auf der Utopia Stage. Wer der erste geheime Opener des diesjährigen Jubiläumsfestivals ist, blieb bis zuletzt unter Verschluss – jetzt ist das Rätsel gelüftet.

Der Secret Act bei Rock am Ring ist …

Es sind: Electric Callboy! Ingo von den Donots verriet auch schon: Es könnte noch ein weiteres DJ-Set an diesem Wochenende auf diesem Platz geben.

Der Überraschungs-Act spielt eine einstündige Show von 13:30 bis 14:30 Uhr und eröffnet damit ein Festivalwochenende, das es in sich hat. Um 15 Uhr folgt direkt der zweite geheime Slot – ebenfalls ein „Very Special Guest“, der für eine weitere Stunde übernimmt. Damit geht Rock am Ring in die Vollen: Insgesamt haben sich über 100 Acts auf vier Bühnen angekündigt.

Einer der spannendsten Slots des frühen Abends: Knocked Loose, die bis vor Kurzem selbst noch von Rock am Ring und Rock im Park als Secret Act unter Verschluss gehalten wurden, betreten um 16:30 Uhr die Bühne. Für 50 Minuten wird der US-Hardcore-Act das Infield zum Beben bringen. Das restliche Tagesprogramm kann ebenfalls mithalten: Mit dabei sind heute unter anderem Weezer, Die Nerven, Drangsal, Soft Play, A Day To Remember, Biffy Clyro, The Prodigy, Olli Schulz, Tocotronic – und als Headliner: Bring Me the Horizon. Die Acts vom Freitag bei Rock am Ring werden am Sonntag bei Rock im Park spielen.

Rock am Ring feiert großes Jubiläum

2025 feiert Rock am Ring seinen 40. Geburtstag und präsentiert sich mit dem Line-up, aber auch seinem Look in Bestform. Das Festivalgelände am Nürburgring hat nämlich ein umfangreiches Upgrade bekommen: Mit einer neuen vierten Bühne, LED-Türmen für noch eindrucksvollere Shows und einem veränderten Eingangslayout startet das Festival wieder einmal stark durch. Die Zeltplätze haben bereits am Mittwoch geöffnet, Zehntausende Fans sind angereist – und jetzt heißt es endlich: Bühne frei.

Musikexpress ist das ganze Wochenende für euch vor Ort und berichtet live vom Gelände. Wer der zweite Very Special Guest ist und ob er dem Hype gerecht werden konnte? Das erfahrt ihr in Kürze hier.