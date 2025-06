Rock am Ring 2025: Line-up, Tickets, Anfahrt & Wetter

Ab 6. Juni 2025 findet Rock am Ring statt. Wie immer wird das Festival auf dem Nürburgring in der Eifel ausgetragen. Das Parallelfestival Rock im Park findet in der Stadt Nürnberg in Bayern statt. Beide Festivals feiern dieses Jahr ihr 40-Jähriges Jubiläum und alle Tickets sind schon restlos ausverkauft.

Line-up & Timetable

Zum Anlass des 40. Geburtstages gibt es in diesem Jahre vier statt drei Bühnen auf dem Festivalgelände. Eine Auswahl des Line-ups gibt es hier:

Freitag, 6. Juni 2025

Utopia Stage: Kocked Loose, Weezer, A Day To Remember, Biffy Clyro, Bring Me The Horizon

Mandora Stage: Poppy, Frank Turner & The Sleeping Souls, Feine Sahne Fischfilet, The Prodigy, K.I.Z

Orbit Stage: Destroy Boys, Adam Angst, Olli Schulz & Band, Tocotronic

Atmos Stage: Static Dress, Nasty, Fleshwater, Creeper, Boston Manor

Samstag, 7. Juni 2025

Utopia Stage: Spiritbox, Bullet For My Valentine, Kontra K. Slipknot

Mandora Stage: Airbourne, Heaven Shall Burn, In Flames, Rise Against, SDP

Orbit Stage: Northlane, Seven Hours After Violet, Smash Into Pieces, Millencolin, Touché Amoré

Atmos Stage: Trophy Eyes, Superheaven, SiM, Zebrahead, Turnostaat

Sonntag, 8. Juni 2025

Utopia Stage: The Warning, IDLES, Beasteaks, Falling In Reverse, Korn

Mandora Stage: Jinjer, The Gost Inside, Lorna Shore, Powerwolf, Sleep Token

Orbit Stage: Whitechapel, Thrown, Terror, Stay From The Path, Brutalismus 3000

Atmos Stage: AViVA, Massendefekt, Deine Cousine, ZSK, Kasalla

Den konkreten Timetable gibt es auf der Website des Festivals.

Tickets

Alle 90.000 Wochenendtickets sind bereits ausverkauft – in Rekordzeit, wie das Festival bekannt gab. Der Verkaufspreis bewegte sich um die 299 Euro pro Person. Tagestickets wurden dieses Jahr nicht angeboten. Wer Glück hat, kann sich aber noch Tickets bei Fan Sales auf verschiedenen Seiten ergattern, darunter fansale.de und eventim – wir drücken die Daumen.

Parken & Campen

Die Campingplätze öffnen bereits am Mittwoch (4. Juni) ab 12 Uhr und stehen bis zum darauffolgenden Montag (9. Juni) 12 Uhr zur Verfügung. Wer nicht vor Ort campen will oder kann und mit dem Auto anreist, benötigt einen zusätzlichen Parking Pass. Mit dem Weekend Car Pass kann man von Freitag bis Sonntag, jeweils von 12:00 mittags bis 5:00 Uhr morgens des Folgetages den PKW auf ausgewiesenen Tagesparkplätzen abstellen.

Bei Rock am Ring sind die Camping- und Parkbereiche generell getrennt. Auf der Fläche Car & Tent kann man sein Auto direkt neben dem Zelt parken. Pro PKW wird ein Car & Tent Pass benötigt. Jede Person benötigt zusätzlich ein General Camping Ticket.

Für Festivalbesucher:innen, die mit eigenem Camper anreisen, stehen weitere Ticket-Optionen zur Verfügung. In den sogenannten Caravan Pass Zonen können Fahrzeuge mit entsprechendem Parking Pass abgestellt werden. Dieser gilt für Wohnmobile, Wohnwägen, Faltanhänger, Dachzelte, PKW-Busse oder sonstige mit Schlafmöglichkeiten ausgestatteten Fahrzeuge. Zusätzlich kann neben das Fahrzeug ein Zusatzzelt, Vorzelt oder Pavillon gestellt werden. Stromversorgung im Umkreis von 50 Metern ist inkludiert. Jede Person benötigt zusätzlich ein Caravan Camping Ticket.

Alle Optionen gibt es auf der Website der Veranstalter.

Lageplan

Anfahrt

Sollte man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bietet es sich an bis Frankfurt (Paulsplatz 11), Köln (Gereonstraße 16) oder Koblenz (Neversstraße 8) zu fahren. Dort bietet der Veranstalter Cityshuttles an, die Besucher:innen direkt zum Festivalgelände fahren. Tickets ab Frankfurt und Köln können bereits vorab online erworben werden.Die Ticketpreise variieren je nach Auslastung, kosten aber um die 23 Euro und ab Frankfurt 34 Euro.

Kommt man aus Mayen/Koblenz oder Köln/Bonn, bietet sich die Autobahn A61 an. Anschließend muss die Abfahrt „Wehr“ genommen werden. Die B412 und B258 führen dann direkt an den Nürburgring. Kommt man aus Trier, sollte man die A48 nehmen und bei Ulmen rausfahren. Danach bringt einen die Bundesstraße B257 in Richtung Adenau zum Nürburgring.

Bargeldloses bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände wird ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich sein. Dazu registriert man sein Ticket einfach vorab hier und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-In wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht. Damit kann man überall auf dem Rock am Ring ohne Cash bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit bequem neu aufladen. Nach dem Festival kann man das Restguthaben einfach zurückfordern.

Wetter

Das Wetter bei Rock am Ring 2025 wird voraussichtlich grau und nass. Am Freitag (6. Juni) soll es den ganzen Tag über leichten Regen geben. Tagsüber soll es um die 17 Grad werden, wobei es sich dann abends auf 14 Grad abkühlen soll. Am Samstag (7. Juni) sieht es fast identisch so aus, nur das nachts der Regen aufhören soll. Am letzten Festivaltag (8. Juni) könnte die Sonne ein paar mal hinter den Wolken zu entdecken sein, außerdem ist kein Regen für den Sonntag angesagt. Die Temperatur bleibt jedoch bei 16 Grad und fällt nachts auf 12 Grad runter.