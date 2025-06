Rock am Ring 2025: Die besten Fotos vom Sonntag – Korn, Idles, Beatsteaks

Rock am Ring 2025: Die besten Fotos vom Freitag mit A Day to Remember, Biffy Clyro und Soft Play

Rock am Ring 2025: Das waren die Highlights am Freitag

Rock am Ring: Der Sonntag in Bildern

Der Sonntag bei Rock am Ring 2025 ist Geschichte! Der letzte Tag am Nürburgring in der Eifel hat den Zuschauern noch einmal alles abverlangt. Beim Set der Beatsteaks standen Zehntausende vor der Utopia Stage und haben gut gelaunt gefeiert, beim späteren Headliner-Slot von Korn taten sich dann etliche Moshpits auf, in denen die Besucher ihre Lieblingsmusik aus den späten Neunzigern und frühen 2000ern abfeierten.

Nachdem es am Samstag zu heftigem Regen gekommen war, wurde Rock am Ring am Sonntag von schlechtem Wetter verschont. Die Sonne kam raus, auch wenn es deutlich windiger und kälter als die Tage zuvor war. Das wirkt sich sicher auch positiv auf die große Abreisewelle am Pfingstmontag aus, denn die stark verschlammten Parkflächen konnten so noch etwas abtrocknen.