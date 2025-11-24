Jimmy Cliff ist tot: Reggae-Legende stirbt mit 81 Jahren

von 
Jimmy Cliff

Jimmy Cliff  |  Die Reggae-Legende ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Foto: Getty Images. Jack Vartoogian/Getty Images. All rights reserved.

Mit Hits wie „You Can Get It If You Really Want“ wurde er international berühmt. Jetzt ist der Reggae-Musiker verstorben.

Jimmy Cliff ist tot. Der Sänger und Schauspieler wurde 81 Jahre alt. Via Instagram gab seine Ehefrau Latifa Chambers bekannt: „Mit tiefer Trauer teile ich mit, dass mein Mann Jimmy Cliff aufgrund eines Krampfanfalls und einer darauf folgenden Lungenentzündung verstorben ist.“

Support war alles für ihn

Weiter hieß es von ihr: „Ich bin dankbar für seine Familie, Freunde, Künstlerkollegen und Mitarbeiter, die seinen Weg mit ihm gegangen sind. An alle seine Fans auf der ganzen Welt: Bitte seid euch bewusst, dass eure Unterstützung während seiner gesamten Karriere seine Stärke war … Jimmy, mein Liebling, mögest du in Frieden ruhen. Ich werde deinen Wünschen folgen.“

Jimmy Cliffs Karriereweg

Der am 30. Juli 1944 als James Chambers geborene Jamaikaner machte sich mit Hits wie „You Can Get It If You Really Want“, „I Can See Clearly Now“ und „Wonderful World, Beautiful People“ weltweit einen Namen. Außerdem coverten unzählige Artists seine Songs. Unter anderem versuchte sich Bruce Springsteen mehrfach live an einer eigenen Variante von „Trapped“.

Neben seinen musikalischen Erfolgen konnte er auch schauspielerische vorweisen – in „The Harder They Come“ war er 1972 in der Hauptrolle auf der großen Leinwand zu sehen.

In Jamaika wurde er 2003 mit dem Verdienstorden Order of Merit ausgezeichnet – eine Ehrung, die zuvor unter anderem Bob Marley erhielt.

