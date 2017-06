Jürgen Vogel wird in „Der Mann aus dem Eis“ zu Ötzi

Es war ja irgendwie klar, dass es irgendwann einen Film über Ötzi geben wird. 1991 wurde die Gletschermumie gefunden, seitdem war sie das Objekt der Begierde vieler wissenschaftlicher Studien und wilden Theorien. Gestorben ist Ötzi irgendwann zwischen 3359 und 3105 v. Christus. Und nun bekommt er seinen eigenen Film, der zum Glück keine Sat.1-Fernsehproduktion, sondern ein Kinofilm mit gelungener Besetzung wird.

Jürgen Vogel spielt Ötzi, dessen letzte Tage der Film „Der Mann aus dem Eis“ rekonstruieren möchte. Am 30. November kommt der Film von Felix Randau in die deutschen Kinos, gezeigt wird der Mord auf Kelabs (also Ötzis) Frau und Sohn. Kelab wandert anschließend auf der Suche nach Vergeltung durch Südtirol, bis er irgendwann selbst vom Jäger zum Gejagten wird. Einen ersten Trailer zum Film gibt es bisher noch nicht, dafür aber ein schickes Poster: