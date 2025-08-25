K.I.Z: Verschollenes Tape KINGSIZE für 100.000 Euro aufgetaucht

Die allererste LP der Berliner ist auf Reddit entdeckt worden – und wird dort für horrende Summen gehandelt.

Maxim Drüner, Nico Seyfried und Tarek Ebéné, besser bekannt als K.I.Z, gehören zu den wichtigsten Instanzen des deutschen HipHop. Mit Alben wie HAHNENKAMPF und URLAUB FÜRS GEHIRN prägten sie ein komplettes Genre in Deutschland. Nun soll ihr bislang verschollenes Demotape KINGSIZE wieder aufgetaucht sein – und direkt geht es ums Geld …

Reddit-User entdeckt K.I.Z-Rarität KINGSIZE

Im „GermanRap“-Subreddit stieß ein aufmerksames Mitglied auf einen besonderen Fund: Ein User hat die erste Platte des Trios auf der Verkaufsplattform Discogs entdeckt. Dabei soll es sich um eine signierte CD handeln, die für 99.999,06 Euro angeboten wird. Die Produktbeschreibung des Artikels legt nahe, dass das Exemplar ohne Lesefehler auskommt und nur wenige Kratzern auf der Leseseite auftauchen. Außerdem sollen auf dem Cover von KINGSIZE die Autogramme von K.I.Z prangern.

K.I.Z-Tape KINGSIZE stammt aus frühen 2000ern

Die Entstehung von KINGSIZE reicht über zwei Jahrzehnte zurück. Produziert wurde die Platte bereits 2002, offiziell erschienen ist sie jedoch nie. Die erste reguläre Veröffentlichung von K.I.Z folgte erst 2005 mit DAS RAPDEUTSCHLANDKETTENSÄGENMASSAKER, das im Rahmen der Royal-Bunker-Streetoffensive als Street-Album veröffentlicht wurde.

Fake oder echtes K.I.Z-Sammlerstück?

Ob es sich bei der angebotenen KINGSIZE-CD von K.I.Z tatsächlich um ein Original handelt oder nur um eine Fälschung, bleibt unklar. Inzwischen ist das Discogs-Listing jedenfalls nicht mehr erreichbar. Möglich ist also, dass entweder ein Käufer den hohen Preis tatsächlich bezahlt hat – oder das Angebot zurückgezogen wurde.

Bereits 2016 kursierte eine kurze Aufnahme des Tapes auf YouTube. Darauf ist der damals noch andere Stil der Rapper rauszuhören – denn zu Zeiten von Royal Bunker orientierte sich ihr Sound noch an Vorbildern wie Kool Savas. Auch ihre Texte waren zu diesem Zeitpunkt von einem anderen Kaliber. Zwar waren sie bereits gut durchdacht, jedoch noch weit weniger morbide als in späteren Phasen ihrer Karriere.